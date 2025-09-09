鉅亨網編輯林羿君 2025-09-09 09:20

隨著對貿易和刺激支出可能增加的樂觀情緒蔓延，日經 225 指數 (NKY) 周二 (9 日) 上午強漲逾 1%，首次突破 44000 點。

貿易與支出樂觀情緒提振 日經指數首度突破44000點。(圖:shutterstock)

日經 225 指數早盤上漲 1.12% 至 44130.5 點，創下歷史新高。東證指數 TOPIX(TPX) 上漲 0.71%。

日本首席關稅談判代表赤澤亮正周二在群平台 X 上表示，美國將於 9 月 16 日前正式下調對日本商品的關稅，包括汽車與零組件，從而消除了 7 月份貿易協議的模糊性。

財政鷹派首相石破茂宣布辭職後，日本股市自周一以來持續強勁上漲。共同社週一晚間引述知情人士的話報導，支持政府刺激和貨幣寬鬆政策的高市早苗已決定參加自民黨黨魁競選。

日經指數上漲的股票有 144 檔，下跌的股票有 77 檔。漲幅最大的是愛德萬測試 (Advantest)，上漲 7.04%；其次是化學品廠德山股份 (Tokuyama)，上漲 5.49%。