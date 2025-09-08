鉅亨網編輯林羿君 2025-09-08 11:20

‌



在先前多款電動車型受挫後，Mercedes-Benz 集團推出了其最暢銷車款的電動版本，以增強豪華市場的競爭力。

重振豪華市場！賓士暢銷GLC純電版上陣 挑戰BMW與特斯拉。（圖：REUTERS/TPG）

賓士在慕尼黑車展上公開 GLC 運動型多用途車，叫陣 BMW 的 iX3 以及特斯拉 Model Y，續航里程最長可達 713 公里，訂於明年上市。

‌



GLC 是賓士的全球暢銷車款，佔總交付量約五分之一，在歐洲和中國特別受歡迎。該車型的電動化，是賓士集團能否在逐步淘汰燃油引擎的轉型過程中，吸引高端客戶的關鍵考驗。

由於先前 EQS 和 EQE 電動車需求疲弱，賓士押注 GLC 更保守的造型和升級的技術，將贏得買家的青睞。

Mercedes-Benz 銷售主管 Mathias Geisen 表示，「全新 GLC 是我們與客戶深入交流的成果，該車款具備日常實用性、長續航里程，以及強勁的駕駛動態表現。」

這款 SUV 擁有賓士迄今為止最大的顯示器——99.3 公分的 MBUX Hyperscreen，並且導入矩陣背光技術，透過內部超過 1,000 顆的 LED 達到智慧區域調光，使亮度得以進行差異化，可讓駕駛更易於讀取重要資訊，並且已申請了專利。

同時，GLC 配備可自訂的氛圍燈和全景天窗，也加入了新款手機無線充電板、實體操作按鍵列及分離式置杯架等，空調出風口以鍍鋅處理。

股東們將密切關注 GLC 的銷售狀況。今年以來，賓士的股價一直落後於 BMW，投資者看好 BMW 的 Neue Klasse 系列和更強勁的電動車銷售。

賓士集團指望 GLC 能彌補過去的失誤。為了支撐在中國和美國的疲軟銷量，該公司不得不大幅打折 2021 年推出的電動旗艦車型 EQS。電動 G-Class 轎車也未能獲得市場青睞，儘管它配備了包括 360 度旋轉在內的諸多功能。

這些挫折引發了市場對執行長康林松（Ola Källenius）推動賓士進一步高端化、同時縮減廉價車型策略的可行性的質疑。這項策略雖然提高了每輛車的收入，但也使該公司更容易受到高價電動車需求疲軟的影響。