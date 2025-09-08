超微半導體推出新晶片Ryzen 5 9500F！比Ryzen 5 7500F快24%、中國首發

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 12:00

經過數週的市場猜測，超微半導體 (AMD-US) 終於正式推出 Zen 5 家族最新晶片 Ryzen 5 9500F。目前這款處理器僅在中國市場首發，延續了之前 Ryzen 5 7500F 先在中國亮相再拓展海外市場的策略。

超微半導體推出Ryzen 5 9500F。(圖：Shutterstock)

根據《Tom’s Hardware》報導，Ryzen 5 9500F 採用 Granite Ridge 架構，擁有 6 核心、12 線程設計，基礎時脈為 3.8 GHz，可提升至 5 GHz。

晶片內建 32 MB L3 快取，熱設計功耗（TDP）為 65W，與性能更高的 Ryzen 5 9600 及 9600X 相同。

與前代 7500F 相比，9500F 晶片整體性能提升約 7%，在部分 CPU 密集型遊戲中，最高可提升 24%。

超微半導體官方基準測試顯示，9500F 平均比 7500F 快約 15%，世代性能提升相當可觀。

雖然超微半導體尚未公布任何生產力軟體測試數據，但這些數據大體上與上週 Geekbench 洩漏結果相符，顯示 9500F 即使時脈較低，性能仍接近 9600 與 9600X。

正如「F」系列命名，Ryzen 5 9500F 晶片不包含整合顯示核心（iGPU），即缺少其他 Zen 5 晶片內建的 RDNA2 圖形核心。

自 Ryzen 7000 系列起，超微半導體就在主流桌機處理器中開始搭載 iGPU，F 系列則以去除圖形核心換取更高性價比。

然而，9500F 在中國的定價為 1,299 人民幣（約 180 美元），與同系列中的 9600 與 9600X 價格相近，使其性價比相對下降。

市場預期，未來若 9500F 在全球市場發售，超微半導體有可能調整售價，以符合其他同代 Ryzen 晶片的定價策略。

參考 7500F 當初上市價僅為 175 美元，更符合消費者預期。此外，這類晶片在促銷期間往往還會有折扣。