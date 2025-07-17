search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

中國AI晶片產業迎生死時刻！輝達超微兩大巨頭重返市場 國產替代何去何從？

鉅亨網編譯陳韋廷


繼周二 (15 日) 輝達宣布對中國特供版 H20 算力晶片將恢復供應後，另一算力巨擘超微也宣布重啟向中國出口 MI308 晶片，輝達創辦人兼執行長黃仁勳周三 (16 日) 在第三屆中國供應鏈博覽會開幕式上發表演講時強調，輝達產品正為中國眾多創新企業和產品提供核心動力。

cover image of news article
中國AI晶片產業迎生死時刻！輝達超微兩大巨頭重返市場 國產替代何去何從？（圖：Shutterstock）

最新機構預測顯示，隨著輝達、超微恢復向中國市場供應算力晶片，中國客戶外購海外 AI 晶片的比例有望進一步上升，中國國產 GPU 概念股周三也集體走強，寒武紀上漲 4.9%，景嘉微、芯原股漲幅超 4%。


今年第三度訪中的黃仁勳在演講中指出，AI 技術正深刻改變科學研究、醫療健康、能源等多個行業，為騰訊微信、阿里巴巴淘寶、字節跳動抖音等中國標誌性平台提供底層支援，並驅動小米自駕車、智慧手機，百度搜尋及美團配送服務等領域。「中國擁有超過 150 萬名開發者，基於輝達平台將創新轉化為現實。」

黃仁勳特別提到，DeepSeek、阿里、騰訊、MiniMax、百度等企業的開源模型正成為全球 AI 發展的重要推動力，中國的開源生態已成為全球進步的催化劑，讓更多國家和產業有機會參與 AI 革命。

在應用場景拓展方面，黃仁勳透露，中國已開展數百個數位孿生研究項目，用於工廠設計與優化。透過輝達 Omniverse 平台，機器人在虛擬環境中進行大規模、低成本訓練，模擬真實工作場景，提升現實世界中的操作安全性與協作效率。

黃仁勳還預測，AI 下一波浪潮將聚焦在物理世界理解，十年內可望出現能執行複雜任務的機器人系統，工廠將由軟體和 AI 協調機器人團隊完成生產。 

黃仁勳說：「AI 正引發新工業革命，中國供應鏈生態系統也將迎來新增長機遇。」

在博覽會現場，銀河通用、北京人形機器人創新中心、加速進化、智平方等企業的機器人集體亮相，其中智平方自主研發的具身大模型 Alpha Brain 便基於輝達 GPU 進行訓練與算法

作為輝達生態合作夥伴，A 股上市公司奧比中光 - UW 與輝達達成多方面合作，推出的 Orbbec Perceptor Developer Kit 開發套裝軟體可跟輝達 Jetson AGX Orin 系統模組無縫集成，助力開發者更高效應對 3D 感知與電腦視覺演算法挑戰。

另一算力巨頭超微也釋放正向訊號，周二市場傳出超微將恢復 MI308 產品對中銷售消息，官方回應稱「已收到川普政府推進 MI308 出口許可證申請審核的通知，打算在獲批後恢復出貨」。

受美國出口管制影響，超微此前預估第二季收入將減少 8 億美元，全年收入影響約 15 億美元。

輝達高層 5 月也曾預估，對中禁售 H20 將導致兩季累計損失 135 億美元收入，並可能錯失高達 500 億美元的中國算力市場，但黃仁勳此次明確稱「美國政府已批准出口許可，我們將盡快向中國市場銷售 H20」。

隨著國際算力巨頭重返中國市場，中國客戶回補需求可望釋放。根據集邦諮詢研究報告，若美國允許輝達恢復 H20 賣到中國，政策轉折將帶動中國 AI 與雲端業者需求回補，H20 可望重新成為高階 AI 晶片市場主力，同步推高 HBM 需求。

根據測算，在輝達衝刺原定出貨目標背景下，中國 AI 市場外購輝達、超微等晶片比例有望從先前預估的 42% 成長至 49%。

對於放行 H20 等晶片的原因，美國財長貝森特受訪時指出，決策關鍵在於評估中國本土替代能力，若中國已具備等效替代品，輝達產品便可出口，以避免過度管制將全球客戶推向其他供應商。

黃仁勳說：「我們希望更先進的晶片進入中國，技術進步不會停滯。H20 雖基於當前 Hopper 架構，但未來輝達將持續推出更優技術。」

不過，中國在國家 AI 晶片政策支持下，本土晶片供應商份額可望從 2024 年的少於四成提升至 40%，與外購晶片比例趨於平衡。

產業鏈上，中國廠商使用國產 AI 晶片的意願持續增強。科大訊飛董事長劉慶峰在業績說明會上強調，若國外高端算力徹底斷供，基於輝達的算力優勢將難以為繼，而科大訊飛堅持國產算力訓練雖付出額外成本，但在未來戰略競爭中有望轉化為優勢。此外，中國國產 AI 企業也加速資本化運作，摩爾線程、沐曦股份打算登陸科創板，海光資訊與中科曙光推進吸收合併。

文章標籤

輝達超微算力H20MI308AI晶片國產替代GPU

相關行情

台股首頁我要存股
美元指數98.382-0.01%

延伸閱讀



Empty