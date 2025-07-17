鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-17 08:00

‌



繼周二 (15 日) 輝達宣布對中國特供版 H20 算力晶片將恢復供應後，另一算力巨擘超微也宣布重啟向中國出口 MI308 晶片，輝達創辦人兼執行長黃仁勳周三 (16 日) 在第三屆中國供應鏈博覽會開幕式上發表演講時強調，輝達產品正為中國眾多創新企業和產品提供核心動力。

中國AI晶片產業迎生死時刻！輝達超微兩大巨頭重返市場 國產替代何去何從？（圖：Shutterstock）

最新機構預測顯示，隨著輝達、超微恢復向中國市場供應算力晶片，中國客戶外購海外 AI 晶片的比例有望進一步上升，中國國產 GPU 概念股周三也集體走強，寒武紀上漲 4.9%，景嘉微、芯原股漲幅超 4%。

‌



今年第三度訪中的黃仁勳在演講中指出，AI 技術正深刻改變科學研究、醫療健康、能源等多個行業，為騰訊微信、阿里巴巴淘寶、字節跳動抖音等中國標誌性平台提供底層支援，並驅動小米自駕車、智慧手機，百度搜尋及美團配送服務等領域。「中國擁有超過 150 萬名開發者，基於輝達平台將創新轉化為現實。」

黃仁勳特別提到，DeepSeek、阿里、騰訊、MiniMax、百度等企業的開源模型正成為全球 AI 發展的重要推動力，中國的開源生態已成為全球進步的催化劑，讓更多國家和產業有機會參與 AI 革命。

在應用場景拓展方面，黃仁勳透露，中國已開展數百個數位孿生研究項目，用於工廠設計與優化。透過輝達 Omniverse 平台，機器人在虛擬環境中進行大規模、低成本訓練，模擬真實工作場景，提升現實世界中的操作安全性與協作效率。

黃仁勳還預測，AI 下一波浪潮將聚焦在物理世界理解，十年內可望出現能執行複雜任務的機器人系統，工廠將由軟體和 AI 協調機器人團隊完成生產。

黃仁勳說：「AI 正引發新工業革命，中國供應鏈生態系統也將迎來新增長機遇。」

在博覽會現場，銀河通用、北京人形機器人創新中心、加速進化、智平方等企業的機器人集體亮相，其中智平方自主研發的具身大模型 Alpha Brain 便基於輝達 GPU 進行訓練與算法

作為輝達生態合作夥伴，A 股上市公司奧比中光 - UW 與輝達達成多方面合作，推出的 Orbbec Perceptor Developer Kit 開發套裝軟體可跟輝達 Jetson AGX Orin 系統模組無縫集成，助力開發者更高效應對 3D 感知與電腦視覺演算法挑戰。

另一算力巨頭超微也釋放正向訊號，周二市場傳出超微將恢復 MI308 產品對中銷售消息，官方回應稱「已收到川普政府推進 MI308 出口許可證申請審核的通知，打算在獲批後恢復出貨」。

受美國出口管制影響，超微此前預估第二季收入將減少 8 億美元，全年收入影響約 15 億美元。

輝達高層 5 月也曾預估，對中禁售 H20 將導致兩季累計損失 135 億美元收入，並可能錯失高達 500 億美元的中國算力市場，但黃仁勳此次明確稱「美國政府已批准出口許可，我們將盡快向中國市場銷售 H20」。

隨著國際算力巨頭重返中國市場，中國客戶回補需求可望釋放。根據集邦諮詢研究報告，若美國允許輝達恢復 H20 賣到中國，政策轉折將帶動中國 AI 與雲端業者需求回補，H20 可望重新成為高階 AI 晶片市場主力，同步推高 HBM 需求。

根據測算，在輝達衝刺原定出貨目標背景下，中國 AI 市場外購輝達、超微等晶片比例有望從先前預估的 42% 成長至 49%。

對於放行 H20 等晶片的原因，美國財長貝森特受訪時指出，決策關鍵在於評估中國本土替代能力，若中國已具備等效替代品，輝達產品便可出口，以避免過度管制將全球客戶推向其他供應商。

黃仁勳說：「我們希望更先進的晶片進入中國，技術進步不會停滯。H20 雖基於當前 Hopper 架構，但未來輝達將持續推出更優技術。」

不過，中國在國家 AI 晶片政策支持下，本土晶片供應商份額可望從 2024 年的少於四成提升至 40%，與外購晶片比例趨於平衡。