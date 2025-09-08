search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

【Joe’s華爾街脈動】專題—高股息：穩定收益與高成長之間的權衡

Joe Lu


為投資者解析穩定收益與高成長潛力之間的取捨

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】專題—高股息：穩定收益與高成長之間的權衡 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 9 月 7 日 美東時間


摘要
  • 支付股息的公司通常是成長機會有限的成熟企業，與將所有利潤再投資以尋求擴張的年輕公司形成對比。
  • 股息股的主要吸引力在於其提供穩定收益的潛力。投資者不應期望其資本增值水平能與標普 500(S&P 500) 等大盤指數相同，這可能意味著較低的整體總回報。
  • 歷史上，就總回報而言，大盤市值加權指數的表現優於高股息指數，特別是在經濟成長時期。
  • 專注於股息的策略也帶來其他風險，包括公司在財務困難時期可能減少或取消股息，以及過度集中於特定、成長較慢的市場產業。
  • 微軟 (Microsoft) 是一家公司從高成長的巨擘，轉型為成熟、現金充裕的產業領導者，並在此過程中開始支付並增加股息的絕佳範例。
企業生命週期與股息發放

對投資者而言，定期股息支付的吸引力可能很強，它承諾了穩定的收入來源。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

文章標籤

JoeLUTOP趨勢分析高股息成長型企業美股專題文章

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006481.52-0.32%
集中市場加權指數24666.02+0.70%

延伸閱讀



Empty