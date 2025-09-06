特斯拉董事會提議擬給馬斯克1兆美元 史上最大薪酬方案細節一次看！

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-06 02:41

‌



綜合外媒周五 (5 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 董事會提議給予執行長馬斯克史上最大企業薪酬方案，若達成所有目標，未來十年最多可獲得價值 1 兆美元股票。

特斯拉提議給馬斯克1兆美元薪酬，創企業史紀錄。(圖:Shutterstock)

該方案要求特斯拉市值達到 8.6 兆美元，約為目前估值八倍，並需達成自駕計程車量產和人形機器人等里程碑，凸顯馬斯克對公司的影響力。

‌



薪酬規模創紀錄 為 2018 年方案 18 倍

馬斯克一直要求在公司擁有更大股權以獲得更多控制權，儘管他 2018 年價值 560 億美元的薪酬方案仍在法律爭議中。新提議的獎勵約為爭議方案的 18 倍，接近公司目前市值。

特斯拉估值如何隨電動車交付量成長。左欄為特斯拉年度交車輛，右欄為其公司市值。（圖：路透）

50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示：「雖然與績效掛鉤的大膽薪酬並不新鮮，但這裡的規模為執行長激勵設立了新標竿，將主導各地董事會討論。」

監管申報文件將馬斯克置於與其他科技高管不同的層級，表示「其他公司高管的傳統薪酬方案，被認為都不適合作爲馬斯克的激勵薪酬」。

股權與績效掛鉤 市值需增 8 倍

這項薪酬計劃的核心概念是「股權與績效掛鈎」。如果馬斯克能成功領導特斯拉，將其市值從現在的 1.3 兆美元成長到 8.6 兆美元，就能獲得相當於公司 12% 股權的股票，以當時市值計算約值 1 兆美元。

馬斯克過去曾大膽預測，特斯拉的人形機器人 Optimus 未來可能比電動車業務更有價值，甚至佔公司總價值的 80%，並讓特斯拉市值達到 25 兆美元。

外界批荒謬 關鍵提案 11 月將赴股東表決

對此，波士頓學院法學院教授 Brian Quinn 表示：「這是荒謬的巨額薪酬方案。引發很多問題，但去年馬斯克將特斯拉從德拉瓦遷至德州以避免這些問題。」

申報文件還透露，獨立董事特別委員會審查了提案，將於 11 月進行股東投票。

Soundboard Governance 總裁 Douglas Chia 表示：「看起來馬斯克想要什麼，董事會和股東就給什麼。儘管荒謬，但我毫不懷疑會通過。」