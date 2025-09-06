諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-06 04:46

‌



據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。

史提格里茲警告債券市場低估美國財政挑戰，批評川普關稅政策不切實際。(圖:Reuters/TPG)

他批評川普聲稱關稅收入能填補赤字的說法，指出企業會調整供應鏈規避高關稅。並認為美國財政狀況將比預期更糟，市場反應太慢。

‌



關稅收入難補赤字

史提格里茲在義大利 Ambrosetti 論壇上表示：「我認為美國政府能籌到錢，但市場反應太慢，還沒完全理解川普那套關稅收入補赤字的邏輯有問題。」

他解釋，川普不懂企業調整供應鏈需要時間，「短期內企業還是用舊供應鏈，乖乖繳高關稅。但就像地心引力，企業一定會找最便宜的進口管道，一旦找到，關稅收入就掉了。」

史提格里茲預測，美國財政狀況會比那些假設關稅收入很高的樂觀預測更糟。

財政壓力加劇

對美國財政走向的擔憂今年加劇，多項分析顯示川普預算計劃未來十年將讓赤字暴增數兆美元，目前赤字已超過 GDP 的 6%。

前歐巴馬政府經濟顧問委員會主席 Jason Furman 表示，川普政府延續了前任留下的高赤字問題，而且「基本上把這種狀況固定下來了」。

「川普政府減稅、削減支出，然後課關稅，這些政策加起來對財政收支沒太大影響。但問題是，維持現狀就代表我們要接受預算赤字佔 GDP 的 6%，而且還會升到 7%，國債占經濟總量的比重會越來越高。」

Furman 指出，雖然不能說這會「重創」美國經濟，但確實會帶來負面效應，包括房貸利率上升、企業投資環境惡化等。

歐盟談判吃虧

談到美歐貿易協議，史提格里茲直言歐盟「拿到爛牌」。

「歐洲應該拿更好的條件，但現實就是拿到爛交易。這牽涉國防問題，歐洲在打仗，美國知道歐洲在打仗，但歐洲沒能力獨自作戰。」