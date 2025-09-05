墨西哥總統明說了：考慮對中國加稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-05 11:43

墨西哥此前多次表明絕不在中美間選邊站，但在美國政府官員施壓下，這一立場恐生變數。

墨西哥總統辛鮑姆。（圖：Shutterstock）

墨西哥總統辛鮑姆周四（4 日）在記者會上表示，正考慮對未與我國簽訂貿易協定的國家徵收關稅，她明說：「中國是其中之一。」

根據墨西哥總統府發布的消息，辛鮑姆是在回答記者提問時做出上述表述。

當被問及墨西哥是否考慮對中國產品徵收關稅時，辛鮑姆回答：「是的，我們正在考慮對一些未與我國有貿易協定的國家徵收關稅。這是『墨西哥計畫』的一部分」

據《路透社》報導，「墨西哥計畫」是辛鮑姆上台後提出的計畫，旨在抵禦美國政府關稅威脅的衝擊，並促進墨西哥國內工業發展。

辛鮑姆說：「中國是其中之一，但不是唯一一個。」

至於中國哪些行業將面臨關稅，辛鮑姆只說：「我方將在適當時候宣布這一消息。」

辛鮑姆沒有具體說明正在考慮的稅率，也沒有透露具體時間。

值得一提的是，美國國務卿魯比歐周三抵達墨西哥，與辛鮑姆舉行會談。根據美國國務院新聞稿，兩人在會談中談到了解決所謂「貿易和非貿易壁壘」對促進兩國繁榮的重要性。

據香港《南華早報》報導，墨西哥政府計劃提高關稅，這是墨西哥政府本月即將提出的 2026 年預算提案的一部分，包括對中國等亞洲國家實施制裁。此次墨西哥徵稅預料將涵蓋汽車、紡織品、塑料等產品，相關提案草案預計將於 9 月 8 日提交國會。