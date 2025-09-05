鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-05 07:58

中共中央總書記、中國國家主席習近平，周四（4 日）晚間在北京人民大會堂同來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年活動的北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。

金正恩見習近平，稱支持中方對台立場。（圖：新華社）

據《新華社》報導，習近平指出，中國和北韓是命運與共、守望相助的好鄰居、好朋友、好同志。兩國友誼源遠流長，都是共產黨領導的社會主義國家，有著共同的理想信念和奮鬥目標。

習近平表示，將一如既往支持北韓走符合本國國情的發展道路，不斷開創北韓社會主義事業新局面。中方願同北韓加強高層交往和戰略溝通，深化治黨治國經驗交流，加深相互了解和友誼。

習近平強調，面對前所未有的全球性挑戰，他先後提出建構人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，得到北韓積極支持和響應。兩國要在國際和地區事務中加強戰略協作，維護共同利益。在朝鮮半島問題上，中方始終秉持客觀公正立場，願繼續同北韓加強協調，盡力維護朝鮮半島和平穩定。

據《新華社》報導，金正恩表示，無論國際形勢如何變化，兩國的友好感情不會改變，不斷深化和發展兩國關係，是北韓堅定意願。

金正恩提到，將繼續在台灣、涉藏、涉疆等涉及中國核心利益的問題上堅定支持中方立場，支持中國維護國家主權和領土完整。

金正恩指出，願同中方密切兩黨兩國各層級交往，展開黨建、經濟發展等方面經驗交流。北韓讚賞中方在朝鮮半島問題上的公正立場，願在聯合國等多邊平台繼續加強協調，維護雙方的共同和根本利益。