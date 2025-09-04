鉅亨網新聞中心 2025-09-04 16:16

谷歌母公司 Alphabe(GOOGL-US) 的股價週三（3 日）跳空開盤，最終收盤上漲逾 9%，創下歷史新高。此波強勁漲勢除了受惠於無需剝離 Chrome 與安卓業務的有利裁決外，其人工智慧晶片業務的價值，正逐漸獲得市場的廣泛認可。

谷歌AI晶片業務價值爆發 分析師點評「輝達最佳替代方案」。(圖:shutterstock)

DA Davidson 分析師 Gil Luria 在最新報告中指出，Alphabet 在過去一年中已大幅縮小與輝達 (NVDA-US) 成為「最好的輝達替代方案」。

報告強調，谷歌自研的張量處理單元（Tensor Processing Unit, TPU）正獲得越來越高的關注度。在與多位 AI 實驗室研究人員與工程師交流後，業界普遍對 Google TPU 抱持樂觀態度。

Luria 估計，若谷歌將 TPU 業務與其 AI 研究部門 DeepMind 合併並分拆上市，估值可能高達 9,000 億美元，將成為 Alphabet 旗下「最有價值的資產之一」。作為對比，谷歌目前的市值約為 2.8 兆美元，而今年 1 月時，該分析師對此業務的估值為 7,170 億美元。

分析師同時指出，儘管拆分 TPU 業務可能更符合股東利益，但短期內實現的可能性不大，因此這部分業務在 Alphabet 的整體資產組合中「仍被嚴重低估」。

谷歌在 AI 晶片領域的佈局正加速推進。去年 12 月，谷歌正式發布了第六代 Trillium TPU，市場需求強勁。分析師預期，今年即將問世的第七代 Ironwood TPU 需求將會大幅增加。

根據 DA Davidson 的開發者數據，今年 2 月至 8 月，Google 雲端平台上圍繞 TPU 的開發者活躍度成長了約 96%，顯示其生態系統正在快速擴展。

此外，谷歌也正在加快 TPU 的外部部署腳步。據科技媒體報導，谷歌近期已開始與一些小型雲端服務商接洽，希望能將其 AI 晶片部署到這些原本以租賃英偉達晶片為主的資料中心。

谷歌也曾嘗試與專注於輝達晶片的雲端服務商達成類似協議，例如為 OpenAI 打造資料中心的 Crusoe，以及向微軟和 OpenAI 租賃英偉達晶片的 CoreWeave。

此舉代表著谷歌長期以來對外不販售自研 TPU 的策略有所轉變。過去，據 Capvision 數據顯示，谷歌 TPU 約 70% 至 80% 的算力用於內部業務，剩餘部分則以自建租賃方式對外提供。

分析認為，谷歌改變策略可能是因為自建資料中心的速度難以追趕市場對晶片需求的爆發性成長，或者更可能的是，希望透過這些雲端服務商為自家的 TPU 開拓新客戶，直接與輝達展開更激烈的競爭。

分析師指出，此種做法類似雲端服務商租賃英偉達 GPU 的模式，隨著谷歌擴大 TPU 的部署，這些資料中心對英偉達 GPU 的需求自然會相應減少。