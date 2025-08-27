鉅亨網新聞中心 2025-08-27 16:50

隨著人工智慧（AI）時代的到來，AI 模型訓練與資料中心運營所需的龐大算力，正引發一場前所未有的能源危機。面對這股巨量能源消耗，全球科技巨頭紛紛將目光投向核能，尋求一種既能滿足電力需求又能達成淨零碳排承諾的雙贏方案。其中，Google 的最新動作，無疑為這股產業趨勢樹立了新的里程碑。

谷歌帶頭擁抱核能 SMR「小而美」成科技巨頭新寵。(圖:shutterstock)

美國科技巨頭 Google 日前宣布與加州核能新創公司 Kairos Power 以及田納西河流域管理局（TVA）達成一項歷史性合作，計劃於 2030 年前部署一座先進的第四代（GEN IV）核電廠，並將其電力接入 TVA 電網。

這項合作不僅讓 TVA 成為美國首個購買第四代反應器電力的公用事業公司，也為 Google 位於阿拉巴馬州和田納西州的資料中心提供了可靠的清潔能源來源。

這筆交易是 Google 長期清潔能源戰略的重大突破。儘管電力將透過電網供應，而非直接輸送到資料中心，但這使得 Google 能夠證明其已為電網增加了等量的無碳能源，以抵消其 AI 和資料中心運營所產生的碳排放，並履行其 2030 年實現淨零排放的承諾。

Google 能源與氣候高級總監 Michael Terrell 形容該協議是「谷歌 15 年來清潔能源之旅中的一個里程碑」，並強調核能將在滿足公司能源需求方面發揮關鍵作用。

這項合作的關鍵在於 Kairos Power 所開發的小型模組化核反應器（SMR）技術。與傳統大型核電廠不同，Kairos 的反應器採用液態熔融氟化鹽作為冷卻劑，能在接近大氣壓力下運作，大大提高了安全性，並允許使用更輕、更便宜的材料。

SMR「小而美」的設計理念，使其能夠在工廠預製標準化組件，再運至現場組裝，從而顯著縮短建設週期並降低初期投資成本。對於需要快速擴建資料中心的科技公司而言，SMR 的靈活性使其成為理想的解決方案。

這項協議也代表著新型核電商業模式的成功打通。Google 與 Kairos 共同承擔了這個開創性專案的財務風險，而 TVA 則透過購電協議鎖定了穩定的收入來源，為先進核能技術的商業化提供了可靠的財務鏈路。

TVA 執行長唐莫爾（Don Moul）表示，這項前所未有的協議不僅解決了消費者不承擔首創成本和風險的問題，也體現了「能源安全即國家安全」的核心理念。

為了實現這一目標，Kairos Power 在技術開發上持續取得進展。繼完成第二個非核子工程測試裝置（ETU 2.0）的反應器容器設計與安裝後，公司於 2025 年 7 月又成功安裝了與雪菲爾大學及劍橋真空工程公司合作製造的 SMR 測試單元。這些測試裝置將為其 Hermes 反應器的安全高效運行提供重要數據，並有助於大規模商業化部署。

近年來，大型核電廠因超支和延期而備受挑戰，美國在過去 20 年裡僅有三座新反應器投入使用。與此形成鮮明對比的是，由 AI 熱潮所推動的 SMR 正受到資本和科技巨頭的青睞。

除了 Google 之外，資料中心營運商 Equinix 也與小型核反應器集團 Oklo 簽署了採購協議，並向 Radiant Nuclear 預訂了 20 座反應器，進一步印證了 SMR 作為未來能源解決方案的巨大潛力。

Google 全球資料中心能源負責人 Amanda Peterson Corio 強調，此次合作旨在「將這項技術從小規模推向更大規模，使其能夠進行大規模部署」，這將有助於滿足谷歌不斷增長的數位經濟需求，同時為電力系統帶來穩定的無碳能源。