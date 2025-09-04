鉅亨網編譯段智恆 2025-09-04 02:20

‌



根據《路透》周三 (3 日) 報導，美國已告知多國，若支持聯合國國際海事組織 (IMO) 的船舶燃料排放減量協議，將面臨關稅、簽證限制及港口費用等報復措施。此舉突顯川普政府在全球航運規則上展現強硬姿態，並將關稅作為談判武器，以爭取對美國更有利的條件。

川普政府威脅支持國關稅報復 阻擋聯合國航運減排草案(圖：REUTERS/TPG)

川普政府反對「淨零框架」 協議前景添變數

‌



四名知情人士透露，美國國務院近期已向 IMO 會員國私下傳達警告，要求各國不要在 10 月特別會議上支持所謂的「淨零框架」(Net-Zero Framework)。國務院發言人表示，華府正「積極研究並準備行動」，若協議獲得通過，將祭出關稅、簽證限制或港口徵費等措施，並會呼籲盟友採取類似行動。

荷蘭政府證實，美方官員曾口頭警告荷蘭，若支持協議將可能遭到懲罰性措施。不過目前尚不清楚還有哪些國家已接獲美國施壓。

IMO 總部位於倫敦，擁有 176 個會員國，負責規範國際航運安全並防止污染。全球約九成貿易依賴海運，航運業佔全球二氧化碳排放量近 3%。今年 4 月，IMO 達成草案，計劃對排放超標船舶徵收費用，加速去碳化進程。但美國早在草案出爐前已退出談判，並在 8 月公開表態，若各國推動該協議，華府將展開報復。

IMO 發言人表示，10 月特別會議將提供會員國進一步討論的平台。根據草案，63 國投下贊成票，16 國反對，另有 24 國棄權。若最終表決，仍需多數支持，但外界認為若棄權國增加，通過機率存在不確定性。

航運排放規範陷入地緣政治角力

此次協議原旨在建立全球性機制，避免船舶排放持續飆升，但川普政府主張該措施會對航運業造成不必要的負擔，且對減排幫助有限。分析人士指出，美國動用關稅與外交壓力手段，讓 IMO 談判出現新的政治風險，也凸顯環保議題與國際貿易之間的矛盾。

全球航運約占二氧化碳排放量的 3%，若未能形成一致機制，排放預計將持續上升，對國際氣候治理構成挑戰。歐盟與部分亞洲國家過去已呼籲加速航運減排，並在自家港口推動碳費與環保標準，美國的立場可能讓這些努力面臨更大阻力。