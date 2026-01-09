研究機構Omdia：2025年全球人形機器人出貨量中國居冠 智元市佔率榜首 宇樹科技緊追

根據市場研究機構 Omdia 周四 (8 日) 發布的《通用具身機器人市場雷達》報告，2025 年全球人形機器人市場邁入快速成長階段，全年總出貨量預計達 1.3 萬台。

中國廠商在規模化量產與出貨量方面表現突出，其中智元以超過 5100 台的年度出貨量，在全球拿下 39% 市場份額，在出貨量與市占率兩項關鍵指標上均居全球之冠。