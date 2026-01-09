search icon



研究機構Omdia：2025年全球人形機器人出貨量中國居冠 智元市佔率榜首 宇樹科技緊追

鉅亨網編譯陳韋廷

最新數據顯示，中國企業在 2025 年全球人形機器人出貨量中佔據主導地位，遠超美國企業。

cover image of news article
研究機構Omdia：2025年全球人形機器人出貨量中國居冠 智元市佔率榜首 宇樹科技緊追（圖：Shutterstock）

根據市場研究機構 Omdia 周四 (8 日) 發布的《通用具身機器人市場雷達》報告，2025 年全球人形機器人市場邁入快速成長階段，全年總出貨量預計達 1.3 萬台。


中國廠商在規模化量產與出貨量方面表現突出，其中智元以超過 5100 台的年度出貨量，在全球拿下 39% 市場份額，在出貨量與市占率兩項關鍵指標上均居全球之冠。

Omdia 採用熱力學圖模型對全球主流廠商進行綜合評估，涵蓋產品形態、負載性能、靈巧操作、感知導航、AI 學習、訂製便捷、規模量產、規模商用共八項維度, 智元在其中六項評估維度中獲得最高評級。


人形機器人Omdia智元宇樹科技中國美國具身智能

