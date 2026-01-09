鉅亨網新聞中心 2026-01-09 13:30

來自金磚國家 (Brics) 部分成員國的軍艦在開普敦海域集結，舉行聯合海上演習，此舉令東道主南非面臨再次激怒美國的風險。

名為「和平意志 - 2026」(Will for Peace 2026) 的聯合海上軍演，由中國主導，於 2026 年 1 月 9 日至 16 日在南非開普敦近海展開。此次演習匯聚了中國、俄羅斯、伊朗及東道主南非的多艘軍艦，旨在加強海上安全合作與保障貿易航道。

中方派出 052DL 唐山艦與太湖號補給艦作為指揮核心；俄方則由「堅毅號」護衛艦提供支援；伊朗第 103 艦隊也參與其中。

這場演習象徵著金磚從單純的經濟協作，正式邁向「經濟 + 安全」雙輪驅動的新階段。這是金磚「安全功能」的首次實質落地，旨在強化「全球南方」的安全協作能力，對沖單邊軍事壓力。雖然印度與巴西並未直接參演，但印尼、衣索比亞等國可能加入，顯示出金磚內部的特定合作正不斷深化。

然而，此舉也引發了地緣政治的強烈波瀾。由於參演國包括受美國制裁的俄羅斯、伊朗與中國，這使南非與美國 (特別是在川普政府回歸後) 的關係更趨緊張。南非反對黨民主聯盟 (DA) 批評此舉破壞了國家的「中立政策」，擔憂會損害與西方國家的貿易和安全協定。