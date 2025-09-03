高盛喊明年中4000美元目標價！金價創新高背後分析師怎麼看？
鉅亨網編譯王貞懿
據《金融時報》周二 (2 日) 報導，黃金現貨價格飆升至每盎司 3526 美元歷史新高，今年以來漲幅高達 34%，主要受美國總統川普對聯準會獨立性施壓及降息預期推動。
川普對聯準會主席鮑爾施壓並撤換理事庫克（Lisa Cook）後，市場對聯準會獨立性的擀憂推動黃金最新漲勢，投資人擔心政治施壓降息恐推升通膨。
麥格理銀行大宗商品策略主管 Marcus Garvey 表示：「川普對聯準會獨立性的挑戰，加上美國預算赤字，是黃金上漲的關鍵推手。」
法巴銀行大宗商品策略主任 David Wilson 說：「各種因素匯聚，為金價創造完美上漲環境。經濟不確定性升高明顯讓黃金更吸引人。」
澳紐銀行資深商品策略師 Daniel Hynes 表示：「冒著推升通膨風險降息，確實激起投資人興趣，將支撐漲勢。」
白銀也創下每盎司 40.8 美元的 14 年新高。Hynes 認為「漲勢純粹由投資需求推動，仍有很大上漲空間」。
此外，川普曾承諾快速結束俄烏戰爭的希望破滅，也支撐金價走高。
自 2023 年初以來，央行增持和投資人尋求抗通膨工具推動金價幾乎翻倍。去年黃金超越歐元，成為僅次於美元的全球第二大央行儲備資產，占全球官方儲備 20%。去年主要買家包括印度、中國、土耳其和波蘭。
