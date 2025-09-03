高盛喊明年中4000美元目標價！金價創新高背後分析師怎麼看？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-03 03:55

據《金融時報》周二 (2 日) 報導，黃金現貨價格飆升至每盎司 3526 美元歷史新高，今年以來漲幅高達 34%，主要受美國總統川普對聯準會獨立性施壓及降息預期推動。

黃金價格周二創下每盎司3526美元歷史新高。(圖:Shutterstock)

麥格理銀行大宗商品策略主管 Marcus Garvey 表示：「川普對聯準會獨立性的挑戰，加上美國預算赤字，是黃金上漲的關鍵推手。」

法巴銀行大宗商品策略主任 David Wilson 說：「各種因素匯聚，為金價創造完美上漲環境。經濟不確定性升高明顯讓黃金更吸引人。」

世界黃金協會 Krishan Gopaul 則指出：「連美元和美債等傳統避險工具都受到質疑，黃金成了自然選擇。」

澳紐銀行資深商品策略師 Daniel Hynes 表示：「冒著推升通膨風險降息，確實激起投資人興趣，將支撐漲勢。」

白銀也創下每盎司 40.8 美元的 14 年新高。Hynes 認為「漲勢純粹由投資需求推動，仍有很大上漲空間」。

此外，川普曾承諾快速結束俄烏戰爭的希望破滅，也支撐金價走高。

高盛分析師預測，黃金現貨價格明年中將觸及每盎司 4000 美元。他們指出，資金流入黃金 ETF 已成重要需求來源。