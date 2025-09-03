美大使：川普保留對中關稅籌碼 俄烏戰局成變數
鉅亨網編譯段智恆
美國駐北約大使惠塔克 (Matthew Whitaker) 周二（2 日）表示，華府暫未對中國因支持俄羅斯侵略烏克蘭而祭出二級制裁，主要是因為美中之間的更廣泛貿易談判仍在進行。
美國總統川普已威脅，若基輔與莫斯科無法達成協議結束這場持續逾 4 年的戰爭，他將對購買俄羅斯石油的國家祭出制裁。到目前為止，白宮僅對印度因購買俄國原油加徵關稅，尚未對中國採取同樣措施。
惠特克在斯洛維尼亞布萊德接受《彭博》採訪時說：「川普總統沒有對中國加徵關稅，因為雙方的談判仍在持續，烏克蘭戰爭也是其中的一部分。」他補充指出，雖然這些措施可能有效，但上一次北京與華府陷入關稅報復戰，最終雙方稅率高達 145%，「那不是能解決問題的方式，不管是針對中國貿易還是俄烏戰爭。」
惠塔克提到，對印度加徵的關稅「已經改變了他們對購買俄國能源的計算」，但同時也坦言，「這可能不會促進美印之間更緊密的貿易關係」。
至於中國，他強調川普「很清楚自己手上握有這些牌」，若認為有必要，隨時可能對北京加徵關稅。川普上月才延長與中國的貿易休戰協議 90 天，雙方並在討論可能舉行領導人會晤。
這些言論凸顯出，川普欲解決美國貿易失衡的目標，可能限制了他對俄羅斯戰爭採取強硬行動的選項。
與此同時，歐洲內部的不耐情緒正在升高。法國和德國正推動二級制裁，要求更強硬地對付俄國總統普丁。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 將於周四 (4 日) 在巴黎與烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 舉行面對面峰會，部分盟國領袖將以視訊方式參與，目前尚不清楚川普是否會加入。
川普最新設下的兩周期限即將到期，但和平協議的進展仍不明朗。川普曾在 8 月與普丁於阿拉斯加的峰會上宣稱取得進展，但情勢很快逆轉。俄方官員拒絕提供烏克蘭安全保障，並未承諾與澤倫斯基會面。
