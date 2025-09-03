鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-03 05:00

2025 年上海合作組織峰會 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津舉行，東協秘書長高金洪表示，本次天津峰會意義重大，東協與上合組織合作不斷深化，期待各方攜手應對全球治理挑戰，促進地區和平、穩定和繁榮。

東協稱將深化合作！專家：上合組織近期將持續擴容 將吸收東南亞國家（圖：Shutterstock）

高金洪介紹，東協與上合組織已簽署並落實一份諒解備忘錄，正探討如何進一步深化合作。他表示，東協已發佈《東協共同體願景 2045》及新戰略計劃，涵蓋政治安全、經濟社會、文化以及互聯互通等多個領域。東協高度關注與上合組織在促進、維護和平與安全等關鍵領域開展合作，攜手為地區穩定與發展貢獻力量。

俄羅斯莫斯科國立大學亞非學院院長 Alexey Maslov 周二 (2 日) 稱上合組織在近期將繼續擴大，將吸收東南亞的國家。

Maslov 說：「上合組織將顯著擴大，很可能高加索和外高加索國家將加入上合組織。上合組織也有可能吸收東南亞的國家，因為現在這些國家不是上合組織成員國。」

他還說：「重要的是，國家不僅要加入上合組織，更要願意認同上合組織的規劃和理念。」

在談到上合組織天津峰會成果時，Maslov 表示，上合組織成員國就實際威脅達成一致觀點，即必須對抗美國關稅壓力加劇、建立穩定貿易交流並保持國境開放、打擊網絡威脅等各種威脅。

他並認為，另一個重要方面是建立潛力巨大的上合組織金融體系，「正是這一體系使上合組織成為聯合投資的高效平台」。

Maslov 指出，上合組織峰會的一個重要成果是，此前在一系列問題上持不同立場的國家開始靠近，像是中國和印度的合作顯著擴大。

他還表示，上合組織成員國非常支持中國的「數位絲路」倡議，西方在科技領域的主導地位首次受到了挑戰。

印度全球南方地緣經濟學中心 (COGGS) 顧問 Atul Aneja 也說，上合組織天津峰會推動俄羅斯、印度與中國三方合作機制的恢復。「峰會主要成果是中俄印之間的三邊關係鞏固。我們看到俄印中合作新芽萌發了。俄羅斯呼籲印度恢復這一合作機制，俄羅斯外長拉夫羅夫多次談到此事。他的呼籲不管是在中國，還是在印度，均得到了積極響應。然而，問題在於印中邊關係。」

根據專家介紹，中國國家主席習近平與印度總理莫迪雙邊會談也是一項重要成果。Aneja 說：「此次會談將兩國相互理解提升到了新水平。」

Aneja 說：「2024 年 10 月，中印在金磚國家喀山峰會期間舉行了雙邊會晤。自此，中印關係正常化進程啟動。雙方在官方層面採取了一系列措施，其中包括邊界問題談判。而此次會談使雙方意識到發展兩國關係必要性的新意義。我認為，中國對印度的投資規模將增長。」