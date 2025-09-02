鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-09-02 16:28

日本央行副總裁冰見野良三周二 (2 日) 發表談話，被市場解讀為對未來升息前景持謹慎態度，導致日元兌美元匯率在東京匯市快速走弱，貶至 148 日元關卡。

日銀副總裁鴿派言論引發日元兌美元貶破148(圖:shutterstock)

日元在貶至 148.78 之後，跌勢稍減，截至台北時間 16:23，交易在 148.50 附近。

儘管市場曾日銀發出更多升息信號抱有高度期待，但冰見野在演講中指出，若經濟改善，持續升息是適當的，同時也警告美國提高關稅可能帶來負面影響，這使得他的發言被視為比預期更為保守。

冰見野良三指出，雖然日本與美國達成的貿易協議有助於緩和經濟不確定性，但美國關稅的具體影響目前仍是未知數，央行必須關注美國關稅對日本經濟的影響可能比預期大。

他又稱，通膨前景上行和下行風險兼具。雖然日本勞動力市場緊張可能會推高薪資，但全球經濟增長放緩以及美國提高關稅對日本經濟的衝擊可能會拖累物價。

受日元走軟帶動出口相關汽車股買氣，加上投資者在前一日日經指數跌至 3 周低點後逢低買進，東京股市整體收盤走高。日經 225 指數最終上揚 121.70 點，漲幅 0.29%，收在 42,310.49 點。同時，更廣泛的東證股價指數也上漲 18.69 點，漲幅 0.61%，收報 3,081.88 點。

在頂級市場中，批發貿易、海運和證券公司股票表現突出，成為主要上漲的部門。