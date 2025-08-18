鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-18 14:20

《日經新聞》報導稱，日本金融服務管理局（FSA）預計將批准 JPYC 成為該國首個與日元掛鉤的穩定幣，這是日本首次允許發行與法定貨幣掛鉤的數位貨幣，更可能對日本政府公債市場產生深遠影響。

日元穩定幣JPYC今秋首度登場 有望提振日債需求。(圖:shutterstock)

這項歷史性決策預計最快將於今年秋天實施。總部位於東京的金融科技公司 JPYC Inc. 將在本月完成匯款業務公司註冊，並在未來幾週內正式啟動銷售。

據悉，JPYC 是一種以 1:1 與日元掛鉤的數位資產，其價值將透過政府公債等高流動性資產作為儲備金來維持穩定。個人或企業在提出購買申請後，代幣將透過銀行轉帳方式發放至數位錢包。

JPYC Inc. 自 2021 年 1 月開始發行 JPYC，但此前一直未能獲得日本官方認可。此次批准不僅為 JPYC Inc. 開闢了新局面，也讓日本在蓬勃發展的全球穩定幣市場中邁出了關鍵一步。

目前，全球穩定幣市場主要由美元穩定幣 USDT 和 USDC 主導，其市場規模已超過 2,860 億美元。相較之下，日本的穩定幣市場仍處於起步階段，今年早些時候，USDC 才成為首個獲准在日本使用的美元穩定幣。

JPYC Inc. 的執行長岡部典孝表示，日元穩定幣的普及可能對日本債券市場帶來積極影響。他以美國為例，指出美元穩定幣發行人已成為美國國債的主要買家，將其作為抵押品來維持代幣價值。他預測，若 JPYC 被廣泛採用，類似趨勢也將在日本出現，從而提振對日本政府公債的需求。