日經、朝日新聞控告Perplexity侵害著作權 各索賠22億日元

日本經濟新聞與朝日新聞 26 日向東京地方法院起訴了美國 AI 新創企業 Perplexity。兩家新聞社以該公司透過 AI 搜尋擅自收集、利用新聞報道文章為由，要求其停止侵害著作權行為，並各索賠 22 億日元。

這是繼日本讀賣新聞社之後，又一起針對 AI 業者的訴訟。讀賣新聞東京總部、大阪總部和西部總部於 8 月 7 日對 Perplexity 提起訴訟，認為其未經允許使用新聞報道文章構成侵犯著作權，要求賠償約 21 億日元等。

不僅日本新聞媒體，旗下擁有《華爾街日報》的道瓊斯公司 2024 年 10 月以侵犯著作權為由起訴了 Perplexity。在這起正在進行的訴訟中，該公司反駁：「檢索功能是基於不受《著作權法》保護的公開的事實資訊」。

AI 檢索服務透過取得網路上公開的內容，以摘要的形式向使用者提供資訊。與傳統的關鍵字檢索相比，AI 檢索的使用者便利性較高，但也存在擅自使用受著作權保護的內容的風險。日本新聞協會已對此表示擔憂，日本國內外的訴訟也接連不斷。

兩家新聞社的起訴書指出，Perplexity 至少從 2024 年 6 月起，無視拒絕使用內容的技術措施，造訪日經和朝日的伺服器以取得文章。該公司產生並提供摘要文章，違反了禁止複製、改編和公開傳播的日本《著作權法》。

此外，儘管摘要內容有錯誤等，與原文並不相符，但 Perplexity 卻將引用來源標註為日經和朝日，從而損害了相關方的社會信譽，違反了日本《不正競爭防止法》，並侵犯了商業利益。

兩家新聞社均主張 Perplexity 違反了「未經允許不得為 AI 訓練等目的進行資料儲存和複製」的使用條款。日經指出，未經授權使用的內容包括日經電子版僅提供給付費會員的「付費牆」內的文章。朝日則表示，其提供給雅虎新聞的文章也被未經許可使用。