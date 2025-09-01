鉅亨網編輯林羿君 2025-09-01 17:00

對沖基金目前正積極押注日元即將突破其數月來的波動區間，兌美元匯率將快速走高至 145 日元左右。

美元對日元看跌期權暴增4倍！對沖基金豪押突破147直衝145。(圖:shutterstock)

日元兌美元匯率一直徘徊在 147 左右，芝加哥商品交易所數據顯示，交易員正在積極建立部位，以便在日元升值至 145 以上時獲利。8 月 26 日，美元兌日元看跌期權的交易量是看漲期權的 4 倍，這意味著對沖積基押注日元將快速突破走高。

巴克萊銀行駐新加坡的亞洲外匯期權主管穆昆德 · 達加 (Mukund Daga) 表示，在一系列新聞報導發布後，包括法國可能的不信任投票，以及川普和麗莎 · 庫克之間的爭端，對沖基金對持有美元 / 日元下行期權的興趣終於有所升溫。

芝加哥商品交易所的數據顯示，在川普與庫克發生爭執以及法國宣布不信任投票之後，8 月 26 日美元兌日元看跌期權的交易量是看漲期權的四倍。

當天交易最活躍的 9 月到期賣權執行價 (即賣權持有者可以賣出美元 / 日元的固定價格) 為 144.93。隨著貨幣對跌破執行價，看跌選擇權的價值上升。美元兌日元週五收在 147.05。

巴克萊銀行並非唯一家看到美元兌日元下跌選擇權需求回升的銀行。

野村新加坡高級外匯現貨交易員 Graham Smallshaw 表示：「自從鮑爾在傑克遜霍爾發表演說以來，我們看到美元兌日元大多呈現下跌趨勢。」

Smallshaw 指出，「快錢」再次開始布局美元兌日元的下行結構，特別是在一至兩個月期限的數位期權及直接賣權方面。所謂數位賣權是一種策略，如果貨幣對在到期時跌破預設水準，就會提供固定的支付。

若 5 日公布的日本勞工薪資數據顯示薪資增長正在加快，日元本週可能會受到提振，這將支持日本央行升息的理由。日本央行總裁植田和男在 8 月 23 日的傑克森霍爾會議上表示，緊張的勞動力市場可能會持續推高薪資。