美財長暗示縮小利差 日元強漲笑傲主要貨幣

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-14 15:07

在美國財政部長貝森特建議聯準會和日本央行調整政策利率後，日元週四 (14 日) 表現優於所有主要貨幣。

貝森特暗示縮小利差 日元強漲笑傲主要貨幣。(圖:shutterstock)

日元兌美元週四一度上漲 0.7%，至 146.38 日元。貝森特週三 (13 日) 敦促聯準會下調利率 150 個基點或更多，並稱日本央行在應對通膨方面慢半拍。

SBI Liquidity Market 市場研究部總經理 Marito Ueda 表示，日元走強有兩個面向：關於聯準會和日本央行的評論。Ueda 表示，市場會開始認為日本央行最遲會在 12 月升息，更多人可能會認為是 10 月。

在日本央行按兵不動且行長植田和男發表偏鴿的言論後，日元最近兌美元匯率跌破 150，來到 3 月以來最低水準。上個月，首相石破茂領導的執政聯盟在參議院選舉中失去多數席位，引發了人們對日本財政前景的擔憂，政治不穩定也對日元構成壓力。

青空銀行首席市場策略師諸賀昭表示，「隨著石破繼續留任的可能性上升，以及日本通膨加劇，如果日本央行在 10 月決定升息，也不足為奇。那麼，美元兌日元匯率可能在年底跌至約 140。」

隔夜指數掉期交易顯示，日本央行 12 月前升息的可能性約為 65%。彭博調查顯示，42% 的日本央行觀察家預計日本央行將在 10 月升息。交易員們也完全預期聯準會下個月升息 25 個基點。