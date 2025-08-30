鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-30 21:01

日本不動產信息服務公司 At Home（總部位於東京都大田區）最新數據顯示，7 月東京 23 區單身公寓（專有面積 30 平方公尺以下）平均租金達 10 萬 3,265 日元（約 21,471 台幣）。

東京單身公寓租金再創新高！日本23區房租連14個月上漲。(圖：Shutterstock)

根據《日經》報導，此數據較前期上漲 1.6%，不僅已連續 3 個月突破 10 萬日元大關，還創下自 2015 年 1 月調查以來的最高漲幅，更已連續 14 個月刷新新高；與 2024 年同期相比，則上漲 10.4%。

專家分析，日本房租持續上漲的主要原因在於，在東京 23 區找房需求不斷增加。部分民眾為避開春季搬家高峰，會在夏季開始物色房源；同時，也有不少人為迎接秋季新生活提前準備，導致需求持續旺盛。

另一方面，希望提高租金的房東增加，加上人工費與清潔費等成本上升，以及搬家費用高漲導致長期入住者增加，市場上可流通的房源減少，使房東具備漲租的條件。

不過，AT HOME LABO（東京都千代田區）的執行董事磐前淳子指出，租金能否持續上調仍取決於房源條件。

他強調，即使在東京圈內，若缺乏完善生活配套設施的房屋，漲租空間仍有限。

東京圈租金概況

在日本東京圈（東京都、埼玉縣、神奈川縣、千葉縣），單身公寓房租表現如下：

東京 23 區以外地區：平均 6 萬 929 日元，與前期相比上漲 0.8%；

埼玉縣：微漲 0.1%，至 6 萬 4,152 日元；

神奈川縣：上漲 0.7%，至 7 萬 3,325 日元，連續 3 個月創新高；

千葉縣：唯一下跌，下降 0.7%，至 7 萬 600 日元。

各類住宅租金全面上漲

除了單身公寓，東京 23 區內所有住宅類型租金與前期相比也全面上漲：