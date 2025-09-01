鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-09-01 09:50

國際現貨黃金價格 (XAUUSDOZ) 今 (1) 日在亞洲交易時段早盤開高，一度向上觸及每盎司 3450 美元，持續在歷史高點附近徘徊，本周美國非農就業數據將是金價能否突破歷史高點的重要參考。

連5日上漲！Fed降息預期點燃全球搶購潮 美非農數據成突破歷史高點最後關鍵（圖：Shutterstock）

澳盛銀行 (ANZ) 研究部指出，金價短期內可能會盤整，然後在年底前再次反彈，邁向 3600 美元大關。先前一直受到貿易不確定性大力支撐的黃金近期漲勢正在失去動能，因為美中貿易談判正在進行中，因此需要有個強有力的催化劑才能推動金價突破歷史高點，而宏觀經濟數據可能會接棒成為主要催動力量。

過去幾天，金價持續上漲，國際現貨黃金價格一周內漲超 80 美元，連 4 日走漲且創近 4 個月新高，再度成為全球投資者矚目的焦點。

近期聯準會 (Fed) 官員談話及美國經濟數據不斷強化降息預期，為金價的上漲提供支撐。另外，川普與聯準會官員的爭端也進一步驅使避險資金從美元轉向黃金，進而推升金價。

在此背景下，華爾街齊聲看好金價行情。根據 Kitco 新聞上星期進行的調查，華爾街分析師展現出空前的樂觀態度，14 位參與者中有 86% 預估本周金價將繼續上漲，無人看跌，剩餘 14% 認為將橫盤整理。

推動金價近期走漲的核心動力來自於美國最新公佈的通膨數據。7 月美國個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.2%，年增 2.6%，完全符合市場預期。這項數據雖顯示通膨仍在溫和上升，但並未出現失控跡象，增強市場對 Fed 將於 9 月啟動降息的信心。

數據公佈後，交易員對 Fed 在 9 月政策會議上降息 1 碼的預期機率從 85% 進一步提高到 87%，甚至有人預測今年可能降息一至兩次。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示，降息預期總體上對包括黃金和白銀在內的大宗商品價格起到支撐作用。這種預期不僅降低了持有無息黃金的機會成本，還削弱了美元資產的吸引力，從而為金價提供了雙重利好。

美元在上周五 (8 月 29 日) 雖然持穩，但整個 8 月累計下跌 2.2%，創數月以來最差月線表現。美元走弱使得以美元計價的黃金對海外買家來說更加便宜，從而刺激了國際需求。

此外，美國債市出現了明顯分化，兩年期美債殖利率創十年最大單月跌幅，下跌 33 個基點至 3.619%，反映出市場對短期利率下降的強烈預期，而長債殖利率則因交易員平倉和月末調倉操作小幅上升。這種殖利率曲線的變化進一步強化市場對經濟放緩的擔憂，促使投資人將黃金視為避險資產。

儘管目前市場對降息的預期十分樂觀，但黃金的未來趨勢仍存在不確定性。一方面，即將公佈的 8 月非農就業報告將成為決定聯準會政策走向的關鍵指標；另一方面，政治風險也成為影響金價的重要因素。川普試圖解僱 Fed 理事 Lisa Cook 的舉動，引發了市場對 Fed 獨立性的擔憂。