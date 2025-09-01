華爾街搶人大戰升溫！傳小摩從高盛花旗挖走百名菁英 一年挖角人數超過10年總和
華爾街搶人大戰正全面升級，英國《金融時報》周日 (8 月 31 日) 引述消息人士報導，摩根大通(下稱小摩)(JPM-US) 正以前所未有的力道從競爭對手挖角，從高盛、花旗等投行挖走約 100 名董事總經理，今年招聘規模顯著超過往年，過去一年為全球銀行業務部門引進的董事總經理數量，更超過前 10 年總和且持續找人。
這項大規模招募背後是小摩的內部策略重組。該投行去年初將商業銀行、投資銀行和企業銀行業務部門合併後進行內部評估，隨即啟動招聘計畫，目標是增強在醫療健康、科技和基礎設施等投資銀行細分領域的業務實力，擴大歐洲和亞洲市場版圖，拓展中間市場銀行業務。
此外，小摩內部領導重組和高層繼任計畫醞釀，任職近二十年的執行長戴蒙的繼任者成為市場關注焦點。
小摩的招募範圍廣泛，不僅瞄準主要競爭對手，還延伸至精品投資和私募股權集團，展現出志在必得的決心。
近幾個月，多位來自其他金融機構的資深銀行家加盟小摩，像是來自高盛的 Jerry Lee 擔任全球投資銀行業務主席，來自滙豐銀行的 Kamal Jabre 擔任歐洲、中東和非洲地區的併購業務副主席，Eduardo Miras、Theo Giatrakos、Keith Heller 和 Anthony Diamandakis 等從花旗集團轉投，擔任高級職位。
然而，小摩也面臨人才流失挑戰，加劇華爾街搶人大戰的複雜性。自全球投資銀行業務前主管 Vis Raghavan 去年跳槽至花旗後，至少有 10 位資深投資銀行家流向該競爭對手。
目前，華爾街正處於「用人荒」與「人才戰」並存的複雜時期，人才雙向流動頻繁。大型銀行也面臨來自 Evercore 和 Centerview 等精品投資機構日益激烈的競爭，這些小公司在諮詢業務贏得可觀市佔率，也頻繁參與以往由大型投資銀行主導的大型交易。
在此背景下，小摩此舉旨在鞏固自身全球最大投行的地位。數據顯示，今年上半年，小摩實現投行費用收入 47 億美元，同期高盛達 41 億美元，花旗為 22 億美元。這場人才爭奪戰不僅關乎小摩自身的發展，也將對華爾街的格局產生深遠影響。
