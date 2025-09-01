鉅亨網編輯林羿君 2025-09-01 07:00

分析師指出，川普政府正推動在各行業企業中持股，而下一個潛在目標可能是核能產業。

美政府入股潮來了！下個目標是「核能」 分析師點名這2檔必看。(圖:shutterstock)

Compass Point 分析師團隊在一份報告中表示，美國能源部近期成立了一個新的核燃料聯盟，這為川普政府入股企業鋪平了道路，目的在於建立國內濃縮鈾供應體系。濃縮鈾是核能發電所需的關鍵燃料。

報告指出，「鑒於美國核燃料產業對拜登時期撥款中約 34 億美元聯邦資金的關注，我們認為它可能成為未來川普政府類似交易的目標。」

預計未來幾週，美國能源部核能辦公室將與產業參與者合作，以確定相關企業和長期目標。

川普政府已經宣布了與英特爾和稀土生產商 MP Materials 達成投資協議，這兩項協議都涉及政府支持本土大型製造項目。在本月稍早與英特爾達成交易後，川普政府暗示，這將是更廣泛投資策略的開端。

Compass Point 分析師認為，位於馬里蘭州貝塞斯達的 Centrus Energy(LEU-US) 很可能獲得政府支持，因為它是目前唯一一家在能源部合約下生產濃縮鈾的本土公司。Centrus 股價今年迄今已上漲超過 180%。

位於維吉尼亞州林奇堡、市值 150 億美元的 BWX Technologies(BWXT-US) 也在分析師的名單上。該公司股價今年迄今上漲 45%。

俄烏戰爭重新引發了對核能的國安憂慮，因為鈾濃縮的生產已愈來愈多轉移到海外。同時，AI 熱潮推動的能源需求激增，也提高了對核能的關注，大型科技公司與核能供應商之間的合作，讓這一產業受到矚目。

核能供應商 Constellation Energy(CEG-US) 與 Vistra(VSTR-US) 今年迄今均上漲逾 35%，主要受益於市場對資料中心電力需求成長的樂觀預期。