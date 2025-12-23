美銀行加密競賽升溫！小摩擬為機構客戶推加密貨幣交易業務 現貨+衍生品全佈局
鉅亨網編譯陳韋廷
摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 正考慮為機構客戶提供加密貨幣交易服務，這也標誌著華爾街對數位資產的態度出現重大轉變。
匿名知情人士透露，小摩正評估市場部門可推出的加密貨幣產品，可能涵蓋現貨交易與衍生性商品交易，目前處於初步探索階段。相關方案落實將取決於市場需求、風險評估及監理可行性，小摩發言人對此事則拒絕置評。
小摩的動向發生在美國數位資產監管環境顯著調整的背景下。川普政府任命多位加密貨幣友善監管官員，並推動通過新穩定幣法案。美國貨幣監理署 (OCC) 本月初還明確允許銀行涉足加密貨幣中介服務，打破了長期限制。
小摩執行長戴蒙雖曾稱比特幣為「無用的石頭」，但近期立場轉向務實，今年 5 月稱「會捍衛人們購買比特幣的權利」，反對態度明顯軟化。
小摩在區塊鏈領域的佈局早有鋪墊。該行近期為銀河數位控股公司在索拉納區塊鏈完成短期債券創設與結算，並打算允許機構客戶以比特幣、以太幣作為貸款抵押品。
事實上，華爾街對加密貨幣的接納已形成趨勢。渣打銀行透過英國分行為機構客戶提供比特幣、以太幣現貨交易，義大利聯合聖保羅銀行購入 100 萬歐元比特幣；高盛營運加密貨幣衍生品部門多年；貝萊德的比特幣 ETF 資產管理規模更達到 680 億美元。
產業人士分析，監管鬆綁與機構需求成長是主要驅動力，小摩的機構客戶對加密貨幣配置需求上升，尤其在通膨預期下尋求另類資產對沖。
不過，市場波動仍是重要考量，比特幣從 10 月觸及歷史高點 12 萬 6251 美元後暴跌 29%，周一 (22 日) 交易價位在 9 萬美元附近徘徊，近期震盪加劇也凸顯出產業風險。
儘管尚未明確時間表，但大摩進場將加速加密貨幣主流化進程。分析師認為，大型銀行的參與可能提升市場流動性與合法性，但監理架構的持續改善仍是關鍵。
隨著更多傳統金融機構加入，加密貨幣正從邊緣資產向主流投資組合滲透，這場由華爾街巨頭引領的變革，有望重塑全球金融格局。
