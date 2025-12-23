鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-23 07:50

摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 正考慮為機構客戶提供加密貨幣交易服務，這也標誌著華爾街對數位資產的態度出現重大轉變。

美銀行加密競賽升溫！小摩擬為機構客戶推加密貨幣交易業務 現貨+衍生品全佈局（圖：Shutterstock）

小摩的動向發生在美國數位資產監管環境顯著調整的背景下。川普政府任命多位加密貨幣友善監管官員，並推動通過新穩定幣法案。美國貨幣監理署 (OCC) 本月初還明確允許銀行涉足加密貨幣中介服務，打破了長期限制。

小摩執行長戴蒙雖曾稱比特幣為「無用的石頭」，但近期立場轉向務實，今年 5 月稱「會捍衛人們購買比特幣的權利」，反對態度明顯軟化。

事實上，華爾街對加密貨幣的接納已形成趨勢。渣打銀行透過英國分行為機構客戶提供比特幣、以太幣現貨交易，義大利聯合聖保羅銀行購入 100 萬歐元比特幣；高盛營運加密貨幣衍生品部門多年；貝萊德的比特幣 ETF 資產管理規模更達到 680 億美元。