輝達收入近四成都來自「兩大」客戶！高度集中有風險嗎？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-01 10:30

‌



輝達收入近四成都來自「兩大」客戶。(圖：Shutterstock)

根據《TechCrunch》報導，輝達於上週三（27 日）公布，截至 7 月 27 日的第二季收入創下 467 億美元的歷史新高，較去年同期成長 56%，主要受到人工智慧（AI）數據中心需求激增所推動。然而，後續申報揭示，這波收入成長很大一部分集中於少數客戶身上。

‌



輝達在申報文件中指出，單一客戶 A 貢獻了第二季總收入的 23%，另一家客戶 B 則佔 16%。文件未透露兩家客戶的真實身份，只稱為「客戶 A」與「客戶 B」。

截至 2025 上半年，客戶 A 和客戶 B 分別佔輝達總收入的 20% 和 15%。另外四家客戶分別佔 14%、11%、11% 與 10% 的第二季收入。

輝達指出，這些都是直接客戶，包括原始設備製造商（OEM）、系統整合商或經銷商，直接向輝達採購晶片。間接客戶如雲端服務提供商或消費性網路公司，則從這些直接客戶購買輝達晶片。

換言之，像微軟 (MSFT-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 或 Google (GOOGL-US) 等大型雲端公司不太可能是客戶 A 或客戶 B，但可能間接貢獻輝達的龐大收入。

輝達首席財務長 Nicole Kress 表示，「大型雲端服務提供商」占輝達數據中心收入的 50%，而數據中心業務又占公司總收入的 88%。