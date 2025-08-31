鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-31 21:00

‌



蘋果 (AAPL-US)iPhone 17 等新品發表會登場前夕，中國深圳龍華富士康招募中心迎來用工旺季尾聲，大量時薪工人上周五 (29 日) 集中入職，龍華園區工資相較觀瀾園區略高，員工月收入可達人民幣 6000 多元(人民幣，下同)。

蘋果iPhone 17發布在即！供應鏈動起來富士康深圳/鄭州加班 藍思科技祭逾2.6萬招工推薦獎金（圖：Shutterstock） ​

與此同時，鄭州富士康也處於招工高峰。當地員工透露，今年約有 20 萬人湧入廠區，上周五是鄭州富士康 A 事業群招募高峰的最後一天，但從周六 (30 日) 起工資將大幅下降。

‌



目前，鄭州富士康提供高薪時薪工作、純時薪工作、返費工三種招聘模式，其中高薪時薪工 8 月時薪人民幣 26.5 元，月收入約 6890 元，返費工 3 個月預估到手 19000 元至 22000 元。深圳富士康龍華園區 8 月時薪 28 元，9 月和 10 月為 26 元。

除富士康外，藍思科技等蘋果供應鏈巨頭也在積極招工，藍思科技推薦獎勵最高達每人 6000 元。

蘋果產業鏈高度全球化，全球與 iPhone 硬體相關產業鏈規模高達兆元。今年蘋果面臨關稅政策不確定性，8 月初美國總統川普宣布蘋果將追加 1000 億美元投資，以避免 iPhone 遭受懲罰性關稅。

立訊精密與藍思科技表示，美國現有關稅政策對公司影響有限，兩家公司的全球產能佈局可從容應對。

然而，在準備為 iPhone 17 增產的關鍵時刻，富士康印度工廠近日又再召回約 300 名中國工程師，早在 7 月 2 日就有類似召回報導。此次被召回的工程師來自富士康旗下零件子公司裕展科技位於泰米爾納德邦的工廠，該廠主要為老款 iPhone 機型生產金屬外殼和顯示器模組，尚未涉及 iPhone 17 系列生產，且關鍵零組件仍大量依賴進口。

富士康未指出召回原因，外界則猜測與印度基礎建設落後、工人技能與效率不佳等因素有關。

iPhone 17 系列被曝將進行史上最大革新，包括四款機型，外觀設計變化顯著，後置三鏡頭改為橫向大矩陣相機，華強北已有相關手機殼販售。