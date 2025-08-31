哥倫比亞、土耳其制裁以色列煤炭出口！加薩戰事升溫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-31 14:04

近期中東戰事持續升溫，哥倫比亞與土耳其先後對以色列採取制裁行動，凸顯國際社會對以色列在加薩地區軍事行動的關注與譴責。

哥倫比亞、土耳其制裁以色列煤炭出口。(圖：REUTERS/TPG)

哥倫比亞貿易、工業和旅遊部於週六（30 日）發布公告，宣布自 2025 年 8 月 28 日起生效的第 0949 號法令，全面禁止向以色列出口煤炭。哥倫比亞是以色列最大的煤炭供應國，約占其進口量的 60%。

哥倫比亞總統佩特羅在 7 月 20 日於國會表示，一家瑞士公司及一家美資哥倫比亞礦產公司違反了對以色列的煤炭出口禁令。他

指出，這些煤炭可能被用於製造炸彈，造成加薩平民傷亡，強調哥倫比亞不能成為以色列的幫兇，並將援引世界貿易組織相關條約限制違規公司出口。

國際能源市場方面，截至 8 月 29 日，歐洲 ARA 港口煤炭到岸價為每噸 96.25 美元，較前一週下跌 5 美元，跌幅約 4.94%。

土耳其關閉領空與港口制裁以色列

土耳其外交部長費丹也於週五（29 日）宣布，土耳其將對以色列政府飛機及運送武器和彈藥的飛機關閉領空，同時禁止以色列船隻及載運軍火的船隻使用土耳其港口。

費丹強調，此措施不適用於一般商業航班，僅針對軍事及武器運輸。

同日，土耳其議會針對以色列在加薩的軍事行動召開特別會議。根據《路透》報導，費丹表示，土耳其已全面中止與以色列的貿易，封鎖其港口與領空，並強調不允許任何武器及彈藥經由土耳其運往以色列。

自 2023 年 10 月新一輪巴以衝突爆發以來，土耳其多次譴責以色列在加薩的軍事行動，指控其在當地實施「種族滅絕」。