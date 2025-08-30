鉅亨網編譯段智恆 2025-08-30 03:00

根據《彭博》報導，美國聯邦準備理事會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 遭美國總統川普 (Donald Trump) 撤職一案，周五 (29 日) 在美國聯邦地方法院舉行聽證會。此案焦點在於川普是否具備「正當理由」(Cause)撤換聯準會理事，這場官司被視為一樁可能決定 Fed 獨立性未來走向的里程碑案件。

川普撤換Fed理事庫克案開庭 法官質疑撤職理由但暫不裁決(圖：REUTERS/TPG)

法官強烈質疑 難題圍繞「正當理由」

聽證會由美國地方法官 Jia Cobb 主持，雙方律師接受了近兩小時的激烈提問。庫克的律師洛威爾 (Abbe Lowell) 辯稱，川普指控庫克在房貸申請中聲稱兩處房產同為主要住所，涉嫌欺詐，但這項指控被用作政治工具，目的只是為了清除政策上的障礙，進而換上會配合降息的理事。

洛威爾強調，所謂「正當理由」應該被限縮於職務相關的怠忽職守、無能或不當行為，而非政治動機。他警告，若允許這種做法，將嚴重破壞 Fed 的獨立性，甚至危及美國經濟穩定。

司法部代表律師羅斯 (Yaakov Roth) 則主張，庫克至今未能合理解釋抵押文件爭議，顯示存在不當行為，川普因此有權依此撤換她。他並指出，「正當理由」是一個廣泛的標準，依據百年判例傳統，應給予總統高度裁量權。

法官 Cobb 在庭上多次追問，包括撤職通知是否充分、社群媒體上的指控是否符合正當程序。她最後並未裁決，只是結束聽證會，表示將進一步審理庫克要求的「暫時禁制令」，以暫緩撤職生效。

Fed 獨立性受挑戰 官司恐一路打到最高法院

這場聽證會標誌著法律戰的正式開端，外界預料最終可能一路打到美國最高法院。庫克是在本周稍早對川普提出訴訟，指控其撤職行為是「奪權行動」，將對美國經濟造成「無法彌補的傷害」。

川普之所以撤換庫克，是基於聯邦房屋金融局 (FHFA) 前局長普爾特 (Bill Pulte) 在社群媒體的指控，聲稱庫克在房貸文件中造假。庫克則表示，爭議可能只是「無意的文書錯誤」，並否認有任何不法。

司法部在聽證會前夕提交文件，強調法院應尊重總統的裁量，並駁斥庫克對正當理由的「過度狹隘詮釋」。

目前 Fed 理事的任期與獨立性制度設計，本來就是為避免總統隨意撤換，保障貨幣政策不受政治干預。因此，本案被視為測試川普政府對獨立機構影響力的關鍵戰役。