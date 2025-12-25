鉅亨網編譯許家華 2025-12-25 11:30

美國第三季經濟表現火熱，遠超市場預期，不僅衝擊投資人對聯準會降息時程的押注，也引發外界對總統川普經濟策略長期代價的討論。數據顯示，截至 9 月止的第三季，美國國內生產毛額（GDP）年化成長率達 4.3%，不僅高於第二季的 3.8%，也明顯超出華爾街原先預估的 3.3%。

川普將這波意外強勁的成長歸功於其關稅政策，不過分析指出，實際上經濟動能主要來自醫療服務與消費支出的成長，加上進出口數據的短期波動，貿易因素對整體 GDP 貢獻約 1.6 個百分點。Pantheon Macroeconomics 資深美國經濟學家艾倫（Oliver Allen）表示，部分原因在於多數貿易夥伴對關稅反制有限，但第三季淨出口對成長的提振效果不太可能長期維持。

數據顯示，美國消費支出第三季成長 3.5%，明顯高於截至 6 月止前六個月平均的 1.6%，而固定投資與消費合計增幅約 3%，顯示整體經濟基本面仍具韌性。然而，經濟過熱也付出代價，廣泛衡量通膨的 GDP 平減指數年化增速達 3.8%，遠高於市場預期的 2.7%。

通膨壓力升溫，削弱聯準會控制物價的空間，也為此前 11 月消費者物價指數（CPI）意外降溫的結果增添不確定性。Northlight 資產管理公司投資長札卡瑞里（Chris Zaccarelli）指出，若經濟持續以此速度擴張，市場關注焦點可能從成長風險轉向價格穩定的限制。

利率市場已開始反映這種轉變。CME 集團 FedWatch 工具顯示，市場預期聯準會在明年 1 月降息的機率已降至 13%。分析普遍認為，下一次降息可能延後至 6 月，而屆時聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）任期將於 5 月結束，央行也將迎來新領導層。

利率前景轉變，可能在新年之際影響股市表現。過去受低利率支撐的產業，表現恐不如與國內經濟成長高度相關的類股。此外，由共和黨主導推動的「大而美法案」，也被視為有利於景氣循環型股票的政策利多。

從產業表現來看，過去三個月華爾街表現最佳的是醫療保健類股，累計上漲近 14%；工業、金融與原物料類股漲幅介於 1% 至 2.6% 之間；資訊科技類股則上漲約 2.7%。RBC 資本市場美股策略研究主管卡爾瓦西納（Lori Calvasina）表示，醫療、金融與原物料將是明年建議「加碼」的三大族群。她指出，金融類股在政策環境上具備優勢，且通常在消費者信心回升時表現優於大盤；醫療類股則在獲利與營收預估修正上持續領先標普 500 其他產業，估值相對整體市場仍具吸引力。

另一方面，經濟「過熱運轉」的策略，也可能持續對美元造成壓力。美元今年兌主要貨幣的表現，創下 1970 年代末以來最差年度紀錄。美元走弱通常有利出口導向企業，但同時推升進口成本、壓縮企業利潤。

在此背景下，貴金屬與工業金屬價格可望延續漲勢。銅價因 AI 基礎建設需求帶動，本週首次突破每公噸 1.2 萬美元，創歷史新高；黃金今年以來已上漲近 70%，白銀漲幅更接近 140%。Global X ETFs 資深投資分析師耶茲（Trevor Yates）認為，市場仍處於貴金屬多頭行情的「早期階段」，並看好金礦股在金價走高下具備更大的槓桿效應。