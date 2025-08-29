日本赤澤亮正：川普行政命令發布前 將再赴美推進協議
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
日本首席貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正周五 (29 日) 表示，他預計在美國總統川普發布行政命令正式降低對日本商品關稅之前，將至少再訪問美國一次。
赤澤強調，行政諮詢完成後，仍需進行部長級協商，以及其他在協議實施前必須完成的諮詢程序。
赤澤原定周四訪問華盛頓的計畫，已因需要更多行政討論而臨時取消，目前日本工作人員正在美國與美方同行討論相關事項。
東京方面正持續敦促華盛頓盡速履行在 7 月下旬達成之關稅削減協議。該協議中包含降低日本汽車及汽車零件關稅的條款，但美國至今尚未跟進執行。日本期望美國能將其對汽車及汽車零件的關稅從 25% 削減至 15%，並終止在 15% 普遍關稅之上疊加舊關稅的做法。這些要求均需美國總統川普發布行政命令方能實現。
赤澤先前表示，美英貿易協定耗時 54 天才生效，這暗示著 7 月 22 日達成之美日協議，最快可能也要到 9 月中旬才能實施。
赤澤周五重申，「我們已反覆確認忠實且迅速實施美日協議的重要性，一旦所有需解決的點都明確解決，這將會得到處理。」 他補充表示，之後才能進入協議的實際實施階段，但在那之前還有一些討論必須完成。
在此背景下，全球各國自川普政府上任以來發起的關稅戰中，正持續適應新的全球商業環境。例如，巴西總統已授權啟動程序，以反制川普徵收的 50% 關稅，而美印關係也因這些政策受到影響。同時，歐盟也正提出多項提案，包括取消對美國工業品的所有關稅，並給予部分美國農產品及海產優惠待遇，以換取美國減免其汽車及汽車零件的關稅。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇