日本首席貿易談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正周五 (29 日) 表示，他預計在美國總統川普發布行政命令正式降低對日本商品關稅之前，將至少再訪問美國一次。

日本赤澤亮正：川普行政命令發布前 將再赴美推進協議(圖:shutterstock)

赤澤強調，行政諮詢完成後，仍需進行部長級協商，以及其他在協議實施前必須完成的諮詢程序。

赤澤原定周四訪問華盛頓的計畫，已因需要更多行政討論而臨時取消，目前日本工作人員正在美國與美方同行討論相關事項。

東京方面正持續敦促華盛頓盡速履行在 7 月下旬達成之關稅削減協議。該協議中包含降低日本汽車及汽車零件關稅的條款，但美國至今尚未跟進執行。日本期望美國能將其對汽車及汽車零件的關稅從 25% 削減至 15%，並終止在 15% 普遍關稅之上疊加舊關稅的做法。這些要求均需美國總統川普發布行政命令方能實現。

赤澤先前表示，美英貿易協定耗時 54 天才生效，這暗示著 7 月 22 日達成之美日協議，最快可能也要到 9 月中旬才能實施。

赤澤周五重申，「我們已反覆確認忠實且迅速實施美日協議的重要性，一旦所有需解決的點都明確解決，這將會得到處理。」 他補充表示，之後才能進入協議的實際實施階段，但在那之前還有一些討論必須完成。