5500億美元投資喬不攏？日本貿易代表訪美突喊卡

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-28 10:30

日本內閣府表示，首席首席貿易談判代表赤澤亮正周四 (28 日) 臨時取消了訪美行程，原因仍有未解決的問題尚待在行政層級討論。

5,500億美元投資喬不攏？日本貿易代表訪美突喊卡。(圖:shutterstock)

赤澤原定透過這次訪美的計畫，敦促華府落實 7 月達成協議的降低關稅措施，包括對汽車及零部件的減稅。儘管雙方在 7 月已達成協議，但美方至今尚未履行承諾。

日本希望美國將汽車及零組件關稅從 25% 降至 15%，並停止以 15% 的普遍關稅基礎疊加先前的關稅。這些要求需要美國川普發布行政命令來解決這兩個問題。

赤澤週三晚間在東京舉行的新聞發布會上表示，預計互惠關稅的修改，以及汽車關稅的下調將同時進行。「我們敦促美方盡快實現，即使早一天，甚至早一刻也好。」

此次突然取消訪美，顯示雙方在努力落實這項協議時，仍在協商各種細節。赤澤先前多次提及美國與英國的貿易協議花了 54 天才生效，暗示日本與美國在 7 月 22 日達成的協議，可能至少要到 9 月中旬才能生效。

同時，美國希望看到這項協議的支柱之一，即 5,500 億美元的投資機制能儘快啟動並運作，以便川普政府能利用它來協助重振美國製造業。商務部長霍盧特尼克日前透露，本週晚些時候將會發布與此投資工具相關的公告。

然而，該基金將如何運作的細節仍模糊不清。赤澤一直淡化透過該基金進行的直接投資規模，以及如何與美國以 9:1 的比例分享收益。目前還沒有一份聯合文件詳細說明這項貿易協議。

與日本相同，韓國也在 7 月底與美國達成了一項貿易協議，其中包括一項 3,500 億美元的基金，用於支持美國的項目，這是其中的關鍵部分。本週李在明總統於華盛頓與川普會晤之際，韓國企業宣布了除該基金之外，還將在美國投資 1,500 億美元的計畫。

如果關稅疊加問題得到解決，日本 15% 的互惠關稅稅率將納入現有的最惠國稅率，就像美國對歐盟徵收關稅一樣。赤澤表示，美國將退還任何多繳的關稅。

雖然預計這種疊加效應的影響很小，但仍引發了人們對首相石破茂及其處理該協議方式的批評。儘管執政黨在選舉中遭遇歷史性挫折，石破茂仍誓言將繼續留任，部分原因是為了確保貿易協定得到全面實施。