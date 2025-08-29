鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-29 11:00

‌



中國人民幣兌美元中間價今 (29) 日較前一日調升 33 點至 7.103，升值至 2024 年 11 月 6 日以來最高，離岸人民幣兌美元(USDCNH) 現報 7.12，昨日一度強生逾 300 基點至 7.1173 元，創近 10 個月以來新高，且為 2024 年 11 月 6 日以來首度升破 7.12。值得注意的是，人民幣升值的幅度遠超美元貶值幅度。

近10個月新高！人民幣中間價今升破7.11 離岸人民幣隔夜亦漲破7.12關口（圖：Shutterstock）

綜合《21 財經》、《南財快訊》等陸媒報導，離岸人民幣兌美元在周四 (28 日) 紐約交易時段尾盤報 7.1202 元，較周三 (27 日) 紐約尾盤大漲 337 基點，當日交易區間介於 7.1551~7.1183 元區間。

‌



今日離岸人民幣報價逼近 2024 年 11 月 5 日紐約尾盤最終報價 7.1017 元、當年 10 月 1 日頂部 7.0012 元、當年 9 月 30 日頂部 6.9735 元、以及當年 9 月 26 日頂部 6.9713 元。在岸人民幣兌美元夜盤收盤報 7.1306，較上一交易日夜盤收漲 194 個基點。

消息面上，美國周四公布的第二季實質 GDP 年化季環比上調至 3.3%，高於此前報告的 3%。此外，美國上周初領失業金人數略降至 22.9 萬，續請人數降至 195.4 萬，雙雙低於預期。

Fed 理事沃勒表示，支援下月降息 1 碼，未來 3 到 6 個月料將進一步降息，但他認為，除非 8 月非農就業數據顯示經濟大幅疲軟且通膨保持良好控制，否則不認為 9 月需要更大幅度的降息。剔除關稅的暫時影響，潛在通膨率接近 2%，政策利率「適度限制」，預計比中性利率高出 1.25 至 1.5 個百分點。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，近期人民幣走勢偏強，主要有來自國內外的三個驅動力。人民幣中間價在偏強方向的調控作用較為明顯。6 月下旬 CFETS 等三大人民幣匯率指數降至年內低點後，中間價調控力度開始加大，較在岸市場價偏強幅度逐步從 0 擴大到當前的 400 到 500 個基點，主要目標是引導人民幣市場匯價適度升值，穩定一籃子貨幣人民幣匯率指數。