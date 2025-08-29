鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-29 17:18

‌



南非資產在 8 月迎來顯著增長，南非幣 (蘭特) 匯率與股市均有望創下數十年來同期最佳表現。

南非資產8月表現強勁 貨幣與股市有望創多年來最佳漲幅(圖:shutterstock)

蘭特兌美元 8 月上漲 3%，為 2005 年以來最佳 8 月表現，而股市基準指數上漲 3.4%，為 2006 年以來同期最大漲幅。值得注意的是，8 月傳統上是南非資產表現較弱的月份，過去 20 年蘭特平均下跌 2.4%。

‌



此波強勁表現主要由多重利好因素驅動，特別是美元走弱，加上市場預期聯準會可能降息，刺激了全球「風險偏好」情緒，吸引資金流入南非等高收益市場。蘭特在 8 月套利交易中帶來 3.2% 收益，位居新興市場前列。

與此同時，南非聯合政府積極推動經濟改革，財政前景改善，加上南非儲備銀行有效控制通膨，提升了投資者信心。

此外，貴金屬及其他原材料價格持續走強，顯著改善了南非的貿易條件，有力支撐了蘭特並提振了礦業公司業績，貴金屬礦商成為股市主要貢獻者。

儘管礦業表現突出，但漲勢並非單一產業現象。非礦業公司如金融服務及化學品製造商也報告了收益增長，顯示出當地經濟信心提升以及消費者財務狀況因較低利率而改善。政府債券拍賣需求創 7 周新高。

南非面臨美國對其出口商品徵收 30% 關稅的壓力，主要影響農業和汽車業，但由於這兩個行業在本地股市上市公司的占比極低，不到基準指數的 2%，預計關稅對本地股市的直接影響將微乎其微，

儘管對整體經濟增長會產生邊際負面影響。分析師普遍認為，蘭特匯率有望在年底前繼續保持良好表現。

Rand Merchant Bank 策略師 John Cairns 和 Manqoba Madinane 指出，「隨著大宗商品價格高漲，南非的貿易條件激增，蘭特的基本面依然強勁」。