鉅亨網編譯許家華
國際油價週五 (26 日) 收盤重挫逾 2%，市場一方面憂心全球原油供給過剩情勢日益明顯，另一方面也關注本週末烏克蘭與美國領導人會談，是否為俄烏和平進程帶來轉機。隨著供給面壓力升高，即便近期地緣政治干擾支撐油價反彈，市場整體仍難擺脫中期供過於求的陰影。
儘管供應中斷風險曾推動油價自 12 月 16 日接近五年低點反彈，但今年全年表現仍疲弱，Brent 原油與 WTI 年初至今分別下跌 19% 與 21%，為 2020 年以來最大年度跌幅，主因在於原油產量持續增加，市場預期明年將出現明顯供給過剩。
避險機構 Aegis Hedging 分析指出，地緣政治溢價雖在短期內提供價格支撐，但並未實質改變全球原油市場供過於求的基本面敘事。根據總部位於巴黎的國際能源署（IEA）12 月油市報告，明年全球原油供給將超過需求約每日 384 萬桶，加深市場對庫存壓力的疑慮。
投資人同時密切關注俄烏和平進程的最新發展，因若達成協議，可能促使針對俄羅斯能源產業的國際制裁鬆綁，進而影響全球油市供應。
烏克蘭總統澤倫斯基預計週日於佛羅里達州與美國總統川普會面，討論結束戰爭的關鍵障礙之一——領土問題。據悉，一項涵蓋 20 點的和平框架與安全保障協議已接近完成。《Axios》報導，澤倫斯基表示，在新年前「有很多事情可以被決定」，若俄羅斯同意停火，他願意就和平框架舉行公投。
另一方面，克里姆林宮表示，在莫斯科收到美方提出的烏克蘭和平方案後，俄羅斯總統普丁的外交政策顧問已與美國政府官員進行接觸。BOK Financial 交易資深副總裁 Dennis Kissler 指出，油價仍面臨全球原油庫存偏高，以及俄烏和平談判略有進展所帶來的下行壓力。
此外，白宮已下令美軍在未來至少兩個月內，將行動重點放在對委內瑞拉原油的「隔離」措施，顯示華府目前更傾向透過經濟手段而非軍事方式向卡拉卡斯施壓。Kissler 認為，美國攔截進出委內瑞拉的受制裁油輪，對全球油價的實質影響暫時有限。Aegis Hedging 也指出，儘管委內瑞拉相關消息存在標題風險，但市場焦點仍回到持續擴大的全球原油供給過剩。
