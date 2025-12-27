鉅亨網編譯許家華 2025-12-27 05:34

國際油價週五 (26 日) 收盤重挫逾 2%，市場一方面憂心全球原油供給過剩情勢日益明顯，另一方面也關注本週末烏克蘭與美國領導人會談，是否為俄烏和平進程帶來轉機。隨著供給面壓力升高，即便近期地緣政治干擾支撐油價反彈，市場整體仍難擺脫中期供過於求的陰影。

Brent 原油期貨收盤下跌 1.60 美元，跌幅 2.57%，報每桶 60.64 美元。

美國西德州中級原油（WTI）下跌 1.61 美元，跌幅 2.76%，收在每桶 56.74 美元。

儘管供應中斷風險曾推動油價自 12 月 16 日接近五年低點反彈，但今年全年表現仍疲弱，Brent 原油與 WTI 年初至今分別下跌 19% 與 21%，為 2020 年以來最大年度跌幅，主因在於原油產量持續增加，市場預期明年將出現明顯供給過剩。

避險機構 Aegis Hedging 分析指出，地緣政治溢價雖在短期內提供價格支撐，但並未實質改變全球原油市場供過於求的基本面敘事。根據總部位於巴黎的國際能源署（IEA）12 月油市報告，明年全球原油供給將超過需求約每日 384 萬桶，加深市場對庫存壓力的疑慮。

投資人同時密切關注俄烏和平進程的最新發展，因若達成協議，可能促使針對俄羅斯能源產業的國際制裁鬆綁，進而影響全球油市供應。

烏克蘭總統澤倫斯基預計週日於佛羅里達州與美國總統川普會面，討論結束戰爭的關鍵障礙之一——領土問題。據悉，一項涵蓋 20 點的和平框架與安全保障協議已接近完成。《Axios》報導，澤倫斯基表示，在新年前「有很多事情可以被決定」，若俄羅斯同意停火，他願意就和平框架舉行公投。

另一方面，克里姆林宮表示，在莫斯科收到美方提出的烏克蘭和平方案後，俄羅斯總統普丁的外交政策顧問已與美國政府官員進行接觸。BOK Financial 交易資深副總裁 Dennis Kissler 指出，油價仍面臨全球原油庫存偏高，以及俄烏和平談判略有進展所帶來的下行壓力。