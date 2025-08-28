鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-28 16:03

14 個聯合國安理會成員周三（27 日）發表聯合聲明，呼籲立即在加薩實現停火，敦促以色列立即撤銷擴大加薩軍事行動的決定、立即解除對加薩人道救援的限制。

聯合國安理會14國發表聯合聲明，呼籲加薩立即停火。（圖：Shutterstock）

安理會周三舉行中東巴勒斯坦問題公開會後，14 國發表聯合聲明，由蓋亞那和斯洛維尼亞代表共同代為宣讀。

聯合聲明指出，14 國對聯合國有關機構報告確認加薩出現飢荒表示極度震驚和憂慮。14 國指出，加薩飢荒係人為造成，把飢餓當作戰爭手段是國際人道法明確禁止。

14 國在聯合聲明中呼籲立即無條件永久停火；立即無條件有尊嚴釋放被扣押人員；在整個加薩實質性增加人道援助。

14 國還敦促以色列立即無條件解除所有對加薩的人道救援限制，包括開放所有陸路通道、允許聯合國及人道主義夥伴安全、大規模展開救援行動。

14 國表示，反對以色列擴大在加薩軍事行動從而奪取加薩城的決定，認為此舉不可避免惡化人道局勢，危及平民生命。