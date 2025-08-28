〈房產〉房市如冷凍庫 全台1-7月五縣市成交量大跌達逾3成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-28 15:05

全台不動產市場進入寒冬，恐將重現 2016-2017 年時房市谷底。房仲業者引用內政部資料顯示全台，2025 年 1-7 月買賣移轉棟數僅 15.4 萬棟，較去年同期減少 26.8%，其中，1-7 月交易量，基隆、新竹縣市、台南 、高雄等五個區域年減逾 3 成。

房市如冷凍庫 全台1-7月五縣市成交量大跌達逾3成。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，全台縣市 1-7 月買氣與去年同期相比，皆有不同程度下滑，尤以過去房市熱區如新竹縣市、南二都等處跌幅最重，如下半年交易再縮，全台今年買賣移轉棟數恐面臨保 26 萬棟大關。

根據內政部統計，全台 17 月買賣移轉棟數達 15 萬 4077 棟，對比去年同期的 21 萬 481 棟，年跌 26.8%，並創下自 2018 年以來新低。賴志昶分析，全台上半年受央行第七波信用管制措施餘波衝擊，加上限貸令使買盤進場意願大降，令整體買氣急凍。

另觀察近 10 年 1-7 月全台買賣移轉棟數，以 2016 年達 13.3 萬棟最低，2017 年達 15.1 萬棟次低，而今年至今買賣移轉棟數累計約 15.4 萬棟，已比擬當年交易的清淡，如此狀況延續，今年恐將面臨保衛 26 萬棟大關。

觀察數據，各縣市 1~7 月買賣移轉棟數除苗栗縣近乎持平之外，其他縣市皆呈現跌幅，並以基隆市、新竹市、高雄市、台南市、新竹縣買氣最冷淡，跌幅都逾 3 成。

賴志昶指出，上述區域皆屬疫情後房市大幅起漲區域，各有不同議題，如基隆市有基隆捷運、品牌建商進駐，而新竹縣市有竹科客群帶動，至於南二都亦有半導體產業進駐創造話題，令此五縣市去年以前買氣大增，但適逢房市翻轉，此類依託房市話題撐起的熱區，因投資、置產風氣較盛，漲多即會回跌更重。