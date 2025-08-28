〈房產〉台灣央行信用管制導致房市急凍 破億高價住宅也缺動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-28 14:06

台灣央行祭出第七波信用管制後造成房市急凍，高價住宅買氣也冷清；房市調研機構彙整 2025 年迄今台北市推出新案於實價揭露總價破億元交易資訊，已過了大半年時間，卻僅 3 案達標高總價水位，分別為大安區遠企一帶的「德運安和」、「敦南詠楽」，和中山區南京建國生活圈的「宏築臻玥」，且筆數上不算多。對比去年則有 6 社區都總價億元戶，顯示今年高總價產品賣不動。

台灣央行信用管制導致房市急凍 破億高價住宅也缺動能。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰分析，台灣豪宅在屢次打房政策都當祭旗，交易上的緊箍咒有貸款限制 3 成、沒有寬限期，且過去常見公司法人名義購置的節稅效益也受限，而持有上也面臨房屋稅加成計算，若為多屋大戶又會因囤房稅調整而增添持有成本，都屬相當不友善的狀態，加上市場不動產景氣差，與政經不穩定干擾其主訴求的金字塔頂端富豪企業主們的房產布局。

市況顯示，若非追求一線亮眼高知名度社區，或是價格划算、個人需求等因素，在現金為王、謹慎投資的形勢下，本就不是以量取勝的市場，更呈現買氣弱化，建商推案無疑同步興致缺缺，皆演變成慘澹的結果。

住展表示，觀察今年能賣上億元的新案，目前以「德運安和」、「敦南詠楽」為亮點，前者有三戶破億元外，亦有一戶單價 200 萬元成交案，讓今年高總新案終見 200 萬俱樂部新成員；「敦南詠楽」則一共 5 筆買賣總價在 1-1.2 億元，量體較多，惟「敦南詠楽」主力坪數不乏 4、50 坪，多有交易在總價 6000 多萬元，可避免豪宅相關限制門檻，其實相當謹慎於總價過高帶來高處不勝寒的窘況。

此外，有兩高樓層戶總價都逾 1.2 億元的「宏築臻玥」，卻沒有更多此等檔次的實登，除了勢必透露整體買盤侷限性外，該案類似「敦南詠楽」多有中坪數規劃，總價在 6000 多萬元，並不以大豪宅自居，反倒有利銷況。

而今年僅一破億豪宅新案成交且其中一戶達標單價 200 萬元，而如去年推案在捷運信義安和站一帶的「吾雙」，到目前為止就揭露 20 多筆單價 200 萬元以上、總價破億元的成交量體，又在林森商圈的「森仰」雖沒有單坪 200 萬元身價，也曝光了近 20 筆的破億元交易，甚至有 4 筆交易逾 2 億元，今年豪宅新案的成績對比無疑黯淡。