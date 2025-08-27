〈房產〉房市寒冬中誰最穩 北北基桃竹這15區域最強

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-27 09:59

全台房市買氣跌入谷底，就連以往相對穩健的北部各縣市，也出現價格的盤整。房仲業者彙整實價登錄資料，2025 年第二季北部各行政區中，房價僅剩 15 個行政區仍呈現上漲，其餘地區皆呈持平或盤整。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北部仍能維持漲勢區域，多屬生活機能成熟，或有其他建設題材，才能讓區域買盤支撐房價。

北市南港、中山與文山區房價則分別季漲約3%。(鉅亨網記者張欽發攝)

住商機構根據實價登錄資料，盤整台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及基隆市各行政區第二季平均成交單價，並與第一季房價進行比較，其中北部幾乎各行政區皆呈現跌幅或是持平，僅 15 個行政區免強維持漲勢。其中，以台北市內湖區房價漲幅最高，第二季平均成交單價達 84.3 萬元，房價單季上揚 4.2%；另外，南港、中山與文山區則分別上漲 3% 左右，名列 3-5 名，至於信義、大安、中正、北投等區也有 0.5-1.9% 的小幅漲幅。

‌



住商不動產北市區協理錢思明分析，此次進榜 15 個行政區中，有 8 個行政區皆屬北市，主要有二個原因，一是受惠於商業機能成熟、交通設施便捷，地段優勢加持之下，蛋黃區房價仍是歷久不衰；二是近期北市蛋白區如南港、北投及文山等區，皆有不少話題帶動，如前二者有重大建設與重劃區，而文山區則有品牌建商進駐，整體而言，北市蛋黃、蛋白區雖呈量縮格局，但各區仍具有不少抗跌力道。