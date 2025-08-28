〈房產〉新百貨大聲勢開幕但周邊房價跌1成 台南這個商圈房價抗跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-28 12:54

‌



台南市再度迎來大型百貨進駐，新光三越小北門店將於明 (29) 日正式試營運房仲統計，台南市區五大百貨商圈近一年房價表現，其中，新開幕的新光三越小北門店，周邊平均房價從去年每坪 27.3 萬元，今年下修至 24.5 萬元，跌幅約 1 成的表現不見慶祝行情。

新百貨大聲勢開幕但周邊房價跌1成 台南這個商圈房價抗跌。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋奉天南山廣場加盟店店東李吟蔚表示，新光三越小北門店舊址，為許多老台南人的青春回憶「東帝士百貨」，原址拆除後興建為結合商辦、百貨的南山台南廣場，新光三越承租 4 層樓，商場面積約 1.1 萬坪，成為台南市區的第 7 間大型百貨，也是北區規模最大的百貨商場，閒置 24 年後，台南人的經典地標正式華麗轉身，讓不少在地人期待不已。

‌



李吟蔚指出，此一商圈近消費力高的鄭子寮重劃區，區段生活機能成熟，未來亦擁有北外環快速道路機能，可快速串接南科，而該區住宅以透天聚落為主，近年陸續有多個預售大樓案進駐，買氣不俗，以周邊兩年內交屋的新成屋，如「遠雄北府苑」、「欣府城・一品樓」，成交均價均有 4 字頭行情，但隨波段新屋交屋潮結束，少了高價新案撐場，今年交易拉回到中古市場，均價表現也跟著回落。

另一方面，2023 年就已宣布新光三越即將進駐，紅利消息曝光時，利多已提前反映，也讓消化後的價格漲幅相對不明顯，加上今年受央行限貸令影響，台南房市景氣降溫，購屋族對高總價物件及追價表現上相對保守，房價表現因而收斂。

雖然面臨大環境不利因素，但仍有百貨商圈展現強勁抗跌力。像是坐擁新光三越中山店、Focus 及大遠百公園店，三大百貨集結的火車站前商圈，房價表現就很給力，區段今年每坪均價來到 26 萬元，年漲幅突破 1 成，另外大遠百成功店所屬的成大商圈，及新光三越台南新天地周邊房價，都小幅上漲 8~9%。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，受限貸令政策影響，購屋族為避免房貸卡關，普遍出現縮預算、降總價的現象，降低申貸額度門檻，以爭取順利核貸，在此情況下，一些總價帶親民、供給量少，同時兼具生活機能的商圈，反而成為低迷房市中的亮點。