〈房產〉不敵金龍海嘯 市調：上半年全台房產十大熱區交易量全數衰退

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-29 10:39

受到台灣央行第七波信用管制、房貸緊縮等利空影響，2025 年上半年房市交易持續退燒，根據市調機構統計，全台七都上半年房市交易量，新北市仍有逾萬件成交水準、高居全台之冠，桃園則以近 9000 件，顯見北台灣仍是買氣大宗。

不敵金龍海嘯 市調：上半年全台房產十大熱區交易量全數衰退，北台灣成交領頭。(鉅亨網記者張欽發攝)

但是觀察十大熱區表現，只能說是差強人意，交易量較過往均大幅縮水，例如冠、亞軍桃園中壢及桃園兩區，今年雖有近 2000 件交易量，但較去年同期仍大幅衰退逾 6 成，量縮相當有感。

591 房屋交易網指出，當前房市不景氣，買方觀望氛圍濃厚，無論新建案及中古屋皆難倖免，導致區域買氣大起大落。以桃園來說，部分地區房價相對親民，這幾年持續接收雙北、新竹外溢買盤，量能表現不俗，只是如今也難擋這波房市海嘯，像中壢區和桃園區去年交易量分別為 5600、5800 多件，今年卻腰斬至 1800 件的成績，市場直接進入冰河期。

再來，新北本次共有中和、板橋、淡水、三重、新莊及新店等六區上榜。以中和區來說，該區受惠單一建案熱銷挹注，加上捷運萬大線支撐發展，現階段不只房價表現緊追板橋，更以交易量 1772 件奪下第三名，成交量年減 4 成亦是跌幅最小的區域。作為新北一哥的板橋區，挾著蛋黃區優勢，以 1681 件位居第四，年減則是超過 5 成，跌幅同樣不小。

至於憑藉房價優勢及建設議題的淡水區，交易量高達 1519 件，不過由於當地交易多來自新案，如今隨著去化放緩，賣壓也隨之升高。另外排名第六的三重區，在仁義、二重疏洪道等重劃區預售案帶動，交易量多達 1487 件，但較去年 4000 多件明顯有極大落差。而同樣仰賴重劃區供給的新莊區，今年在副都心及迴龍等地新案帶動下，買氣尚能維持一定熱度。

值得一提，過往交易量相對平穩的新店區，本次則以 1018 件排名第十，關鍵當地除了是新北第一環，擁有地段優勢外，外圍區域仍保有 5 字頭房價，不只在地購屋願意買單，也能吸引台北市等外區族群卡位，買方組成多元，較不易受市場波動衝擊。