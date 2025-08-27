鉅亨網新聞中心 2025-08-27 17:20

中東正加速布局人工智慧（AI）產業，成為全球科技投資的新核心。2025 年初，OpenAI 首席執行長奧特曼（Sam Altman）在阿布達比與 AI 基金 MGX 會面，揭示全球科技資本正快速流向中東及 AI 領域。

中東大手筆投資人工智慧！海灣主權基金引領全球科技資本流向。(圖：Shutterstock)

MGX 由阿布達比科技投資公司 G42 與主權財富基金穆巴達拉聯合成立，並與貝萊德 (BLK-US) 及微軟 (MSFT-US) 合作發起「全球人工智慧基礎設施投資夥伴關係」，聚焦 AI 基礎設施、核心技術及供應鏈。未來幾年計畫投資高達 1,000 億美元，主要投向美國，迅速將中東國家推向全球 AI 融資中心。

今年初，MGX 宣布將參與美國政府雄心項目「星際之門」（Stargate），該計畫聯合軟銀、OpenAI 與甲骨文 (ORCL-US) ，預計到 2029 年在 AI 基礎設施投入 5,000 億美元。

海灣合作委員會（GCC）國家的主權財富基金正迅速躍升為全球人工智慧融資核心力量。這些投資不僅追求財務回報，也與國家戰略緊密結合：

沙特目標到 2030 年讓 AI 貢獻 GDP 的 12%；

阿拉伯聯合大公國則將 2031 年目標設在 40%。

在「後石油時代」的願景中，AI 被視為關鍵經濟引擎。

近年來，中東各國對 AI 的重視也體現在多項合作中：

沙特公共投資基金（PIF）與 Google 共建大型數據中心；

AWS(AMZN-US) 承諾在沙特投資數十億美元；

卡達投資局（QIA）入股生成式 AI 平台 Cresta 及馬斯克的 xAI；

阿布達比通過 G42、MGX，以及穆罕默德 · 本 · 扎耶德大學（MBZUAI）和 Adia Lab 構建多層次 AI 戰略。

這些合作不僅利用中東本地土地與低成本能源優勢，也讓海灣國家獲取先進技術與關鍵基礎設施。

主權基金對海外 AI 企業的投資，本質上是技術引進與本土化的渠道，有望改變政府服務、油田運營、醫療及基建等多個領域。

同時，建設本土基礎設施也可保障數據安全與隱私，降低對境外存儲依賴。

中東高風險、高回報的豪賭

然而，AI 技術更新快速，投資風險高。

2025 年初，中國 DeepSeek 聊天機器人的推出，一天內就讓輝達 (NVDA-US) 市值蒸發近 6,000 億美元，多個海灣基金亦為股東。

此外，地緣政治競爭加劇，尤其是美中科技與數據敏感問題，也可能限制部分基金海外投資。美國國內已有擔憂，認為 GCC 機構與中國合作可能引發貿易壁壘或出口管制。

儘管風險與挑戰並存，中東海灣主權基金仍將人工智慧視為戰略與經濟核心，寄望帶來實際社會與經濟效益。隨著行業成熟與整合，未來投資策略或將更精細化，甚至可能借助 AI 本身篩選項目。