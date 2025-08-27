鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-27 08:23

美國從 8 月 29 日起暫停對價值 800 美元及以下的進口包裹給予免稅待遇，屆時小額包裹需繳納適用的所有稅費。

關稅新規帶來不確定性，25國宣布暫停向美國寄送包裹。（圖：央視）

據聯合國萬國郵政聯盟周二（26 日）統計，因美國新規下與運輸服務相關的不確定性尤為突出，目前已有 25 成員國宣布暫停向美國寄送包裹。

俄羅斯郵政周二宣布，由於關稅金額問題，即日起暫停受理發往美國的商品郵寄業務，普通信件郵寄服務不受影響。

保加利亞郵政周二發表聲明，宣布即日起暫停接收所有運往美國的貨物。暫停原因是美國政府變更進口貨物清關措施。保加利亞郵政指出，美國對海關申報電子預申報數據的要求也已收緊，此類數據必須發送至美國郵政運營商。

韓國郵政部門表示已於周二暫停通過郵政特快專遞（EMS）向美國寄送包裹，韓國用戶僅可通過美國 UPS 向美國寄送包裹，而該服務的關稅由收件人承擔。

此外，法國、德國、義大利、西班牙、葡萄牙、奧地利、比利時、瑞典、瑞士、丹麥等歐洲國家，以及澳洲、印度、日本、泰國、新加坡等國的郵政機構近日也相繼宣布暫停向美國寄送包裹。