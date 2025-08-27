川普4次致電 莫迪就是不接

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-27 10:53

據德媒《法蘭克福匯報》周三（27 日）報導，美國決定對印度徵收額外關稅後，美國總統川普最近幾周 4 次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。

美國總統川普最近幾周4次試圖撥通印度總理莫迪的電話，但莫迪均拒絕接聽。（圖：Shutterstock）

美國國土安全部於周一宣布，由於印度持續進口俄羅斯的石油，美方周三起將開始對印度商品徵收合計稅率 50% 關稅。

據《法蘭克福匯報》報導，此前川普還曾發帖稱「印度經濟已死」——這都讓莫迪感到被冒犯。

《日經新聞》也曾報導，印度外交界人士透露，儘管川普多次試圖通過電話聯繫莫迪，但莫迪始終拒絕接聽。這一定程度上又加劇了川普的不滿。

《印度時報》稱，通過電話談判協議細節本來就不是莫迪的風格。還有印度消息人士透露，莫迪回避與川普通電話，可能是為了避免通話結果被外界歪曲，並暗示川普此前在印巴衝突問題上曾這樣做過——川普多次公開宣稱是他調停了印巴交火，甚至阻止一場潛核戰爭。