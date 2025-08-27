鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-27 08:00

在上周美國傑克森霍爾全球央行年度經濟政策研討會期間，一場圍繞聯準會 (Fed) 獨立性與通膨治理根基的深層危機正在發酵。加州大學柏克萊分校經濟學家中村惠美將 2021 年通膨飆升時期的特殊市場表現與當下政治干預風險進行比較。當時，Fed 雖因升息遲緩備受爭議，但市場始終堅信通膨終將回落，這種信任讓債市自發收緊金融環境，大幅降低央行政策執行成本。

分析：聯準會的公信力是重要資產 受損恐會帶來高昂代價（圖：Shutterstock）

中村在論文中寫道，「當通膨率徘徊在 7% 至 8% 的歷史高位，長期通膨預期仍能保持驚人穩定，這堪稱 Fed 公信力的里程碑式成就」，這種穩定性建立在央行獨立性等制度保障與數十年良好記錄之上，但這些需要半世紀累積的信任資本，恐因政治干預而瞬間崩塌。

她的警告直指當前現實，美國總統川普於周二 (26 日) 以房屋抵押貸款爭議為由，宣布啟動解僱 Fed 理事庫克 (Lisa Cook) 的程序，此舉創下美國歷任總統試圖直接罷免 Fed 高官先例。

儘管金融市場對「解僱庫克」消息的即時反應相對克制，但多位權威專家已發出嚴重警告。

國際貨幣基金 (IMF) 前首席經濟學家 Maurice Obstfeld 說：「這是對 Fed 獨立性根基的重大衝擊，而獨立性恰是 Fed 實現物價穩定使命的核心支柱。」

分析師憂心，即便參議院可能阻撓罷免程序，因 Fed 理事任命需經參議院批准，且兩黨傳統上均維護央行獨立性，但政治干預的「失信種子」已經埋下市場恐將逐步形成貨幣政策受政治動機驅動的認知，進而動搖對 Fed 管控通膨能力的信心。

現年 52 歲的庫克作為首位 Fed 黑人女性理事，任期將持續至 2038 年，遠超過川普剩餘總統任期。此次爭議焦點是庫克 2017 年加入 Fed 前申請的兩筆房屋抵押貸款，川普政府聲稱發現違規線索，而庫克迅速反擊。

庫克代理律師 Abbe David Lowell 說：「法律上不存在解僱正當理由，我們將動用所有司法資源阻止這一非法行為。目前相關抵押貸款問題已移交司法部，但尚未啟動正式調查程序。」

更深層的制度博弈正浮出水面。Fed 現行架構設計本為抵禦政治干預，理事會成員 14 年超長任期、地區聯準銀行的聯邦制分權機制，均旨在確保決策不受短期選舉周期影響。

但自川普 1 月重返白宮以來，持續施壓 Fed 降息以降低政府債務融資成本未果，此次藉由抵押貸款爭議發難，暴露出美國貨幣政策獨立性面臨前所未有的挑戰。

值得關注的是，《聯邦儲備法》雖規定可基於「正當理由」解除理事職務，但最高法院既往判例 (如禁止因利率政策分歧解職) 與法界共識均指向，若總統試圖突破憲法框架強行干預，Fed 獨立性恐將遭遇根本性質疑。

全球金融市場正密切觀察這場博弈的後續發展。作為美元流動性「最後貸款人」的 Fed 在歷次危機中展現的獨立決策能力是其核心信譽來源。