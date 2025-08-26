法國政局風暴 總理貝魯預算案引發倒閣危機 歐元區財政前景黯淡

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-26 19:10

‌



法國總理貝魯 (François Bayrou) 日前宣布將於下個月尋求國會信任投票，此舉可能導致法國政府垮台，進而引發市場對法國政局不確定性的擔憂。

法國總理貝魯預算案引發倒閣危機 歐元區財政前景黯淡(圖:shutterstock)

法國的政治不確定性立即引發了市場的劇烈反應，周二 (26 日) 開盤時，歐洲主要股指全線下跌，其中巴黎 CAC 40 指數領跌約 2%，法蘭克福 DAX 指數下跌 0.5%，倫敦富時 100 指數下跌超過 0.6%。

‌



巴克萊銀行追蹤法國國內風險敞口較大的公司股票籃子，周一也下跌了 2.9%。

法國債券市場遭遇拋售，10 年期公債殖利率周一飆升 9 個基點至 3.508%(或 3.51%)，創下 3 月以來的最高點。30 年期公債殖利率也升至 4.39%。

貝魯總理提出的預算案包含近 440 億歐元 (約 510 億美元) 的大規模預算削減及增稅計畫，他認為這是避免國家公共財政陷入災難的關鍵舉措。此外，他還提議取消法國的兩個公共假日，引發了反對黨的強烈不滿。

然而，貝魯總理的這項「勇敢」決定正使其政府面臨巨大的倒閣風險。法國三個主要反對黨，包括極右翼的國民聯盟 (National Rally)、左翼的不屈法國 (France Unbowed) 以及綠黨，均已明確表示將在 9 月 8 日的國民議會 (法國議會下院) 投票中反對這項信任動議，而社會黨也表示不會支持政府。若多數議員投下反對票，貝魯政府將被迫辭職。

此前的總理巴尼耶 (Michel Barnier) 僅在任 90 天便下台，若貝魯政府再次垮台，將進一步凸顯法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 所處的脆弱地位。

馬克宏所屬的政黨及其盟友在 2024 年議會選舉中失去了議會多數席位，而勒龐 (Marine Le Pen) 領導的國民聯盟則成為下院第一大黨，目前正呼籲舉行新的選舉。勒龐表示，法國人民已經完全意識到國家在馬克宏執政八年後面臨的經濟和金融危機。

貝魯總理的聲望已跌至馬克宏總統任期內任何一位總理的歷史新低。市場分析師警告，除非反對黨改變立場，否則政府將會倒台。一旦政府垮台，法國財政部長倫巴德 (Eric Lombard) 預警，法國的借貸成本將在「15 天內」超過義大利，屆時法國將成為「歐洲 27 國中墊底的國家」。

這項政治動盪甚至可能蔓延至街頭抗議，社交媒體上已有號召在 9 月 10 日「封鎖一切」的呼聲，並獲得了多個政治團體的支持。法國目前是歐元區預算赤字最廣泛的國家，今年預計佔 GDP 的 5.4%。

市場動盪下，法國與德國 10 年期公債殖利率之間的利差擴大 5 個基點，收於 75 個基點，是 4 月以來的最高水平，而 7 月底時為 65 個基點。