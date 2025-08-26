鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-26 09:04

美國總統川普對聯準會（Fed）獨立性的攻擊進一步升級。川普於週一（25 日）透過社群平台 Truth Social 發布訊息，宣布立即解除聯準會理事庫克（Lisa Cook）的職務。

聯準會獨立性再受威脅！川普宣布「立即」解除理事庫克職務(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，川普在社群平台 Truth Social 發布公開信表示：「依據美國憲法第二條及經修訂的 1913 年聯準會法，你（庫克）被解除聯準會理事職務，立即生效。」

川普指出：「美國人民必須能完全信任受託制定政策並監督聯準會的成員。但鑒於你（庫克）在金融事務上的欺瞞行為，甚至可能涉及犯罪，他們無法、我也無法對你的誠信抱有信心。」

川普政府指出，庫克由前總統拜登於 2022 年提名，但同時將兩處房產列為主要住所，涉嫌房貸造假。

美國聯邦住房金融局（FHFA）局長 Bill Pulte 於 8 月 20 日公開指控庫克犯有抵押貸款欺詐罪，並向司法部提交刑事案件移送。

川普在解職信中引用該刑事案件移送，並表示「有充分理由相信你（庫克）在一份或多份抵押貸款協議中做出了假陳述。」

他指出，庫克曾在密西根州簽署文件確認該處為未來一年的主要住所；兩週後，又在喬治亞州簽署另一份文件，宣稱同樣的房產為主要住所。

川普稱，庫克在做出第二項承諾時不知道她做出的第一個承諾「不可思議」。

在 Pulte 指控流傳後，川普立即呼籲庫克辭職，但庫克當天回應表示，她「不打算因社群貼文中的質疑而被脅迫辭職」。

兩天後，川普再度表示，如庫克不辭職，他將解除其職務，並向媒體稱：「她的行為很糟糕。」

Pulte 隨後在 X 上讚揚川普的決定，感謝其「致力於制止房貸造假、遵守法律」。

川普的決定可能引發法律對決，如果法院允許庫克在法律程序期間繼續履職，案件最終可能上訴至最高法院。