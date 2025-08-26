鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-26 11:15

美國大學開學季到來，中國留學生入境美國進入高峰期。近期數名中國留學生自休士頓喬治 · 布什洲際機場入境時，遭海關邊境執法人員無端盤查、滋擾，攜電子設備被檢查，甚至有人被限制人身自由長達 80 多個小時，最終被無理遣返回國。

留學生遭海關無端盤查，中國向美方提出嚴正交涉。（圖：Shutterstock）

據《參考消息》周二（26 日）報導，中國駐美國大使館已就此向美方提出嚴正交涉，敦促美方糾正錯誤，停止針對中國留學生的選擇性、歧視性執法。

中國駐美國大使館謹提醒擬來美留學人員，謹慎選擇自休士頓喬治 · 布什洲際機場入境。慎重考慮來美留學入境時可能遇到的問題，並注意以下事項：

一、請提前準備好有效護照及簽證，確保護照有效期在 6 個月以上，留學簽證及留學身份狀態證明 I-20 SEVIS 有效。

二、美國海關邊境執法人員可能查驗留學生所持證件，審查赴美理由，檢查手機、電腦等電子裝置，近期還增加了對留學生社交媒體的審查，請大家確保自身言行合法合規。

三、如遇美國海關邊境執法人員盤查，請客觀如實回答相關問題，理性配合，妥善應對；如遇不公正對待，請記下現場執法人員訊息，認真核對須簽署的文書內容，並索要備份，留存必要證據，並及時聯繫駐美國使領館尋求協助，事後可通過其主管部門美國海關和邊境保護局（CBP）官方網站投訴。如遇入境受阻，可嘗試與執法人員協商申請中止入境，如獲准可避免留下被拒絕入境及遣返紀錄。